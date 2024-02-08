А буддийскому храму теперь потребуется капитальный ремонт
Утром 8 февраля в кабанском селе Дулан, на территории Байкальского дацана, произошёл пожар. Там вспыхнуло отдельно стоящее здание – огонь охватил крышу.
Как сообщили ранее в группе «Кабанск-инфо.24/7», к тушению привлекли сотрудников пожарной части и добровольцев, всего – семь человек. Задействовать пришлось три единицы техники.
Все молебны, посвящённые Сагаалгану (0+), и запланированные трансляции пришлось отменить. Верующих попросили отнестись к этому с пониманием, а тесто и салфетки, приготовленные для обряда Дугжууба (6+), посоветовали сжечь дома.
Позже стали известны подробности мощного пожара, площадь которого, по предварительным данным, составила 80 квадратных метров. По словам настоятеля дацана Жаргал ламы, в момент возгорания внутри никого не было. Реликвии уцелели.
- Всё успели спасти – вынесли священные книги Ганжур и статую Будды. Конечно, само здание пострадало – потребуется капитальный ремонт. Крышу всю придётся менять, стены. Но главное, что все живы и здоровы, – цитирует его ««Кабанск-инфо.24/7».
Лама отметил, что огонь не успел перекинуться на другие постройки благодаря оперативным действиям пожарных и местных жителей. В дацане уже объявили сбор денег на восстановление здания. Помочь посильной суммой могут все желающие. Перевести средства можно по номеру 8-924-453-77-77, привязанному к картам Сбер и Тинькофф.
Из огня в дацане в Бурятии спасли священные книги и статую Будды
Происшествия, Фото:
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