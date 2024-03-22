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В Бурятии в семенах моркови нашли особо опасную амброзию

В Бурятии в семенах моркови нашли особо опасную амброзию
Общество,  Фото:управление Россельхознадзора
Такое карантинное растение губит урожай и вызывает сильную аллергию у людей

В Улан-Удэ торговали заражёнными семенами моркови. Купи их огородники, их бы ждал неприятный сюрприз – вместо овощей взошли бы карантинные сорняки. Они способны быстро размножаться, загрязнять сельскохозяйственные посевы, а также вызывать аллергические реакции у людей.

В ходе проверки были отобраны и переданы в лабораторию для исследования семена моркови сорта «Королева осени»

«В отобранных образцах идентифицирован карантинный объект – сорное растение амброзия полыннолистная (Amdrosia artemisiifolia L), включенное в единый перечень карантинных объектов Евразийского Экономического союза», - сообщили в управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.

21 марта собственнику заражённой продукции вынесли предостережение о снятии с продажи заражённых семян.

Сейчас Бурятия свободна от злостного сорняка амброзии, но при использовании заражённых семян в подсобных хозяйствах или же в промышленных масштабах, ситуация может стать критической и за несколько недель.

Жителей призывают использовать только качественные сорта, а в случае подозрений на купленные семена – обратиться в управление Россельхознадзора по адресу: Улан-Удэ, ул. Хахалова, 4 б, тел.: 8 (3012) 44-16-89.

Справка:

Амброзия полыннолистная (Amdrosia artemisiifolia L) относится к карантинным организмам. Это однолетние травянистое растение, родина которого Северная Америка. Заносный вид во многих странах, является опасным карантинным организмом.

Цветение происходит с конца июля до октября, семена созревают в сентябре-октябре. Одно растение даёт 30-40 тысяч семян, а некоторые экземпляры – до 100 тысяч. Семена сохраняют жизнеспособность в почве до 40 лет.

Распространяется амброзия полыннолистная с помощью плодов-семянок. В новые регионы семянки могут быть завезены с семенным и продовольственным материалом, почвой, засоренными отходами, на шерсти животных, на колёсах сельскохозяйственных орудий и транспорта. Семена амброзии полыннолистной легко переносятся с водными потоками, талыми водами. Осенью и зимой семена с нескошенных растений разносятся ветром.

Вред амброзии в районах массового её распространения исключительно велик. Она причиняет как биологический, так и технологический ущерб окружающей среде, земледелию. Развивая мощную надземную массу и корневую систему, сильно угнетает культурные растения. Она расходует очень много воды на образование единицы сухого вещества (в среднем в два раза больше, чем зерновые колосовые), что приводит к иссушению почвы. Амброзия резко снижает плодородие почвы, вынося из неё большие количества элементов минерального питания растений. Помимо иссушения и истощения почвы, высокорослая и хорошо облиственная амброзия затеняет от солнечного света возделываемые растения, что приводит к резкому снижению, а то и полной потере урожая. На засоренных амброзией полях резко падает производительность сельскохозяйственной техники, ухудшается качество полевых работ и затрудняется уборка урожая. На лугах и пастбищах этот сорняк вытесняет злаково-бобовые травы и резко снижает кормовые качества зеленого корма, сена, так как скот не поедает амброзию из-за содержания в её листьях горьких эфирных масел.

Амброзия полыннолистная — злейший враг здоровья человека. Это растение выделяет ряд эфирных масел, которые вызывают сильнейшие головные боли и скачки артериального давления. Пыльца амброзии сильнейший аллерген, она разносится с ветром на десятки километров, поднимаясь в высоту до 5000 метров. В период цветения амброзии у людей наблюдаются вспышки бронхиальной астмы, а также массовое аллергическое заболевание амброзийный поллиноз со следующими симптомами: повышение температуры, слезотечение, конъюнктивит, ухудшение зрения, в тяжелых случаях – отек легких. Лечение таких заболеваний очень нелегкое и продолжительное. Ежегодно возрастает количество людей, заболевших поллинозом, при этом 32 % из них составляют дети. Установлено, что аллергены содержатся также в семенах и листьях амброзии. Они могут вызывать у людей дерматиты.

Россельхознадзор растения

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