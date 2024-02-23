В Улан-Удэ возобновят маршрут №28

С 26 февраля в Улан-Удэ запустят два новых автобуса малого класса «Газель Сити» по маршруту №28 «микрорайон Сокол – ул. Терешковой». Об этом просили жители микрорайонов Сокол и Аэропорт.
- Теперь жители этих отдалённых микрорайонов смогут без пересадок добираться до Гостиных рядов, центрального рынка, а также до остановки Республиканская больница, - отметил мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков в публикации в своём телеграм-канале.
С начала года уже возобновили работу маршрутов № 25, №51. Новые автобусы «Газель Сити» сегодня ездят в микрорайоны Загорск, Шишковка, Кирзавод. По словам градоначальника, работа в этом направлении будет продолжена, исходя из потребностей горожан.
Как сообщал «Байкал-Daily», в 2020 году, когда проводили открытый конкурс на право перевозок по маршруту №28, не было подано ни одной заявки. Тогда по городу ходили три автобуса, и то по укороченному маршруту - с Первого поля микрорайона Забайкальский до площади Советов. Дождать автобус было сложно, позже он и вовсе пропал.
Сейчас из Сокола и Аэропорта можно уехать на муниципальном маршруте №10 и на автобусах №№ 55 и 77 от частных перевозчиков.
Сейчас из Сокола и Аэропорта можно уехать на муниципальном маршруте №10 и на автобусах №№ 55 и 77 от частных перевозчиков.