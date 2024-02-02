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В Улан-Удэ вновь запустят микроавтобусы из Восточного до бизнес-инкубатора

В Улан-Удэ вновь запустят микроавтобусы из Восточного до бизнес-инкубатора
Общество,  Фото:t.me/igorshutenkov

Маршрутом займутся муниципалы

По многочисленным просьбам жителей микрорайонов Загорск и Восточный с 5 февраля два новых автобуса малого класса «Газель Сити» начнут курсировать по маршруту №51. Об этом сообщил в своём официальном телеграм-канале мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков. Автобусы будут работать по укороченной схеме: мкрн Восточный - ВСГУТУ - ул. Терешковой - Республиканский бизнес-инкубатор. Это позволит увеличить количество оборотных рейсов и избежать дублирования действующих маршрутов.

«Теперь жители этих отдалённых микрорайонов смогут без пересадок добираться до больниц, учебных заведений и других учреждений в Октябрьском районе», - отметил градоначальник.

Шутенков рассказал предысторию, которая вынудила мэрию принять такое решение:

«Частные перевозчики в 2020 году отказались от дальнейшей работы на кольцевых маршрутах № 51 и № 54, автобусы по которым следовали навстречу друг другу. Теперь при движении от Республиканского бизнес-инкубатора маршрут №51 заменит №54».

Мэр отметил, что силами «Городских маршрутов» в Улан-Удэ уже возобновлена работа маршрута № 25 по укороченной схеме. В феврале-марте предприятие по мере набора водителей выпустит на линию остальные автобусы «Газель Сити».  Их, как сообщал «Байкал-Daily», закупили целых 26 штук. Они пойдут на Левый берег, в сотые и другие микрорайоны, исходя из потребностей горожан.

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