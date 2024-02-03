Было – стало: Студент без хвоста

На исчезновение хвостатого друга обратил внимание фотограф Сергей Тарасенко
После масштабной реконструкции теплосетей бронзовый студент у входа в Сельхозакадемию лишился своего хвостатого друга. Долгое время часть скульптурной композиции была засыпана грунтом. Куда пропал пёс? Прорыл в куче подземный ход и сбежал? Пал жертвой металлистов в пункте приёма цветного лома? Тайно украшает чью-нибудь восхитительную дачу? Отстрелили собачники?! Хочется верить, что он благополучно лежит где-то на «ответственном хранении» и ждёт весны, чтобы вернуться.
Бесследно исчез и «Фонтан знаний», на который задумчиво смотрел студент. Вместо него теперь просто дорога. Неужели бульварные эксперименты закончены и Пушкина опять стала улицей со сквозным проездом?
Композиция скульптора Александра Миронова «Студенческий хвост» была открыта в октябре 2006 года и стала подарком мэрии к 75-летию вуза. Хотя, если спросить про дату появления скульптуры в интернетах, многочисленные сайты уверенно и безоговорочно скажут — в 2012-м, к какому-то юбилею. Торжество безумного копи-паста налицо! Очевидно, путают с памятником «Студенческая весна», установленном к 50-летию ВСГУТУ 12 июня 2012 года. Ну, какая разница-то, правда же?
Кстати, это не первое исчезновение бронзовых персонажей. Ранее у шахматного клуба на улице Комсомольской без вести пропал мышонок-шахматист.