Было – стало: Студент без хвоста

На исчезновение хвостатого друга обратил внимание фотограф Сергей Тарасенко





После масштабной реконструкции теплосетей бронзовый студент у входа в Сельхозакадемию лишился своего хвостатого друга. Долгое время часть скульптурной композиции была засыпана грунтом. Куда пропал пёс? Прорыл в куче подземный ход и сбежал? Пал жертвой металлистов в пункте приёма цветного лома? Тайно украшает чью-нибудь восхитительную дачу? Отстрелили собачники?! Хочется верить, что он благополучно лежит где-то на «ответственном хранении» и ждёт весны, чтобы вернуться.