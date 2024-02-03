03 февраля

02 февраля

Популярное

Было – стало: Студент без хвоста

Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
На исчезновение хвостатого друга обратил внимание фотограф Сергей Тарасенко 

После масштабной реконструкции теплосетей бронзовый студент у входа в Сельхозакадемию лишился своего хвостатого друга. Долгое время часть скульптурной композиции была засыпана грунтом. Куда пропал пёс? Прорыл в куче подземный ход и сбежал? Пал жертвой металлистов в пункте приёма цветного лома? Тайно украшает чью-нибудь восхитительную дачу? Отстрелили собачники?! Хочется верить, что он благополучно лежит где-то на «ответственном хранении» и ждёт весны, чтобы вернуться.

Бесследно исчез и «Фонтан знаний», на который задумчиво смотрел студент. Вместо него теперь просто дорога. Неужели бульварные эксперименты закончены и Пушкина опять стала улицей со сквозным проездом?

Композиция скульптора Александра Миронова «Студенческий хвост» была открыта в октябре 2006 года и стала подарком мэрии к 75-летию вуза. Хотя, если спросить про дату появления скульптуры в интернетах, многочисленные сайты уверенно и безоговорочно скажут — в 2012-м, к какому-то юбилею. Торжество безумного копи-паста налицо! Очевидно, путают с памятником «Студенческая весна», установленном к 50-летию ВСГУТУ 12 июня 2012 года. Ну, какая разница-то, правда же?

Кстати, это не первое исчезновение бронзовых персонажей. Ранее у шахматного клуба на улице Комсомольской без вести пропал мышонок-шахматист.
БылоСтало хронограф Улан-Удэ

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Жительница Бурятии через суд вернёт двухмиллионный долг
Жительница Бурятии через суд вернёт двухмиллионный долг
Общество, 03.02.2024
Женщина обещала вернуть крупную сумму денег через месяц, но не получилось 
В Улан-Удэ изменится схема маршрута автобуса №95
В Улан-Удэ изменится схема маршрута автобуса №95
Общество, 03.02.2024
Она начнёт действовать с понедельника 
Было – стало: Студент без хвоста
Было – стало: Студент без хвоста
Общество, 03.02.2024
На исчезновение хвостатого друга обратил внимание фотограф Сергей Тарасенко 
Мошенники создали клон страницы главы Бурятии в Telegram
Мошенники создали клон страницы главы Бурятии в Telegram
Общество, 03.02.2024
«Не верьте негодяям!» - призывает Алексей Цыденов
Улан-удэнцы предпочитают пользоваться «умной» водоколонкой бесплатно
Улан-удэнцы предпочитают пользоваться «умной» водоколонкой бесплатно
Общество, 03.02.2024
В «Водоканале» рассказали, какие им приходится терпеть расходы
Церковь в селе Бурятии осталась без батюшки
Церковь в селе Бурятии осталась без батюшки
Общество, 03.02.2024
Теперь местным жителям приходится ездить в другой храм
В Улан-Удэ сотрудник банка уберёг пенсионерку от мошенников
В Улан-Удэ сотрудник банка уберёг пенсионерку от мошенников
Общество, 03.02.2024
Пожилая женщина едва не перевела аферистам 200 тысяч рублей 
В Улан-Удэ восстановили пять сбитых электроопор
В Улан-Удэ восстановили пять сбитых электроопор
Общество, 03.02.2024
Автомобилисты идут на антирекорд 
Район Бурятии примет участие в «Лыжне России»
Район Бурятии примет участие в «Лыжне России»
Общество, 03.02.2024
Гонки состоятся 9 февраля в селе Калёново
В Бурятии днём 23 градуса мороза
В Бурятии днём 23 градуса мороза
Общество, 03.02.2024
Снега в республике не ожидается 
В Бурятии нарисуют «Снежную открытку» на льду Байкала
В Бурятии нарисуют «Снежную открытку» на льду Байкала
Общество, 02.02.2024
Акцию проведут в Баргузинском районе

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^