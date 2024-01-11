В Улан-Удэ дома на Бабушкина сдадут до конца февраля

О причинах задержки ввода в эксплуатацию рассказали на совещании
Жилая застройка по улице Бабушкина в Удан-Удэ будет сдана в эксплуатацию до конца февраля. Об этом было озвучено на совещании, которое провёл заместитель председателя правительства Бурятии Евгений Луковников.
Как сообщает пресс-служба министерства строительства РБ, на совещание был вызван застройщик для выяснения причин и решения проблем, которые повлияли на задержку ввода в эксплуатацию домов по улице Бабушкина. Как пояснил руководитель подрядной организации на низкие темпы работ повлияли холодные температуры, когда проблематично было вести техприсоединение к сетям.
- Из-за большого объёма работ были задержки и проблемы по подключению наших домов к тепловым и электросетям. Сейчас мы отрабатываем по заключённым договорам по теплу, электроэнергии, - заявил он.
Подготовка к сдаче жилого объекта будет вестись ускоренными темпами. Зампред дал поручение завершить строительство домов уже к середине февраля.
- Монтаж системы отопления в квартирах организован, центральные стояки они находятся на циркуляции, то есть тепло подключено в домах. В конце прошлого года закончен полный монтаж электроподстанций, сейчас проходит процедура по переводу этих объектов на постоянную схему электроснабжения, - добавил Евгений Луковников.
Кроме того, застройщиком было проведено собрание с дольщиками, объяснена ситуация.
- График производства работ он определен застройщиком. Застройщик показал документы, где у него со всеми субподрядными организациями оговорено это все. Есть большая уверенность, что в установленные сроки строительство объекта будет завершено, - отметил Николай Павлюк, руководитель государственной службы строительного и жилищного надзора.
В настоящее время на объектах ведётся монтаж лифтов. Батареи в квартирах установлены, тепловой контур создан. Кроме отопления и водоснабжения начнётся наладка системы вентиляции. Все работы планируется сдать Госстройжилнадзору уже к середине февраля.
В Улан-Удэ дома на Бабушкина сдадут до конца февраля
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