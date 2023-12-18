18 декабря

17 декабря

Популярное

В Монголии численность аргали превысила 4000 особей

В Монголии численность аргали превысила 4000 особей
Общество,  Фото:pixabay.com
Популяция архаров растёт в аймаках, граничащих с Россией

Численность аргали (самого крупного подвида архаров) в Монголии в этом году составляет 4024 особи. Как сообщает новостное агентство «Монцамэ», популяция этих животных в аймаках Увс и Баян-Улгий, граничащих с Российской Федерацией, стабильно растёт.

Это самый крупный представитель диких баранов, обитающий в горных и высокогорных регионах Центральной Азии, а также одно из исчезающих животных в мире.

Основным местом обитания аргали в Монголии являются горные степи у подножия хребтов и открытые пространства на склонах высотой от двух до трёх тысяч метров над уровнем моря. В Монголии они в основном обитают в горах Цамбагарав и Байтаг, хребте Мянган угалзт, горах Хархираа и Тургэн аймака Увс, хребтах Хар азарга и Хантайшир аймака Говь-Алтай, горах Бурхан буудай, в горных хребтах Хангай и Хэнтий аймака Ховд. Редко встречается в горах хребта Хангай ховч, в горах Умнеговь, в низкогорьях Дундговь и Дорноговь.

Аргали или архары похожи на монгольских овец, но ноги более длинные и стройные, шерсть короткая и грубая, хвост короткий. Самца по-монгольски называют «угалз», а самку – «аргали». Высота самцов в холке достигает 122, самок – 114 см, масса первых до 200, самок – до 103 кг. Ширина грудной клетки у самцов составляет 115-120 см. И самцы, и самки имеют рога. У самцов они достигают весьма внушительных размеров, например, длина рогов у самцов колеблется от 160 до 180 см или даже больше.

Из-за природы и климата численность архаров сильно варьируется. В конце 1970-х годов в Монголии насчитывалось около 40 тысяч особей, но в 2001 году это число сократилось до 13000-15000 особей. Основными факторами, приводящими к сокращению численности и ареала обитания архаров, считаются неконтролируемая охота и вытеснение животных из их постоянных мест обитания путём выпаса домашнего скота. Пасущиеся домашние овцы поедают траву, которой также питаются архары, и тем самым способствуют уменьшению их численности. Основными хищниками, нападающими на этих животных, являются волки, снежные барсы и рыси.

В Монголии запрет на отстрел горных баранов установлен законом с 1953 года, а постановлением правительства от 2012 года архары были включены в список редких животных, в Красную книгу Монголии, и в приложение к конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения. В пяти регионах Монголии: Алтае, Хангае, Гобийском Алтае, Джунгарии, а также в Южногобийском Алтае территория площадью 6146,4 тысячи гектаров была взята под особую государственную охрану.

Монголия дикие животные

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Преподаватель из Бурятии стал лауреатом национальной премии
Преподаватель из Бурятии стал лауреатом национальной премии
Общество, 18.12.2023
Он получил её за многолетний труд по подготовке будущих учителей
В Бурятии презентовали этнопроект «Дождь из цветов»
В Бурятии презентовали этнопроект «Дождь из цветов»
Общество, 18.12.2023
Участники исследовали фольклор 4 районов республики
Шахматист Бурятии завоевал два «серебра» на первенстве Азии
Шахматист Бурятии завоевал два «серебра» на первенстве Азии
Общество, 18.12.2023
Спортсмен стал вторым на соревнованиях по рапиду и блицу
В Улан-Удэ открылся районный новогодний городок
В Улан-Удэ открылся районный новогодний городок
Общество, 18.12.2023
Осталось украсить ёлку блестящими шарами
Тхэквондисты Бурятии стали победителями Кубка мира
Тхэквондисты Бурятии стали победителями Кубка мира
Общество, 18.12.2023
Спортсмены завоевали 5 золотых наград
В Улан-Удэ откроют единственную ледовую переправу
В Улан-Удэ откроют единственную ледовую переправу
Общество, 18.12.2023
Она станет доступной 20 декабря  
Центральную улицу Гусиноозёрска благоустроят за 150 млн
Центральную улицу Гусиноозёрска благоустроят за 150 млн
Общество, 18.12.2023
Деньги выделены из федерального бюджета
Стало известно, сколько жителей Бурятии пытаются заниматься спортом
Стало известно, сколько жителей Бурятии пытаются заниматься спортом
Общество, 18.12.2023
Жительницы республики выбирают фитнес, а мужчины предпочитают силовые тренировки
В Улан-Удэ по вине автомобилистов медлят трамваи
В Улан-Удэ по вине автомобилистов медлят трамваи
Общество, 18.12.2023
Автомобилисты затрудняют движение вагонов
Росгвардеец стал призёром первенства Бурятии по гиревому спорту
Росгвардеец стал призёром первенства Бурятии по гиревому спорту
Общество, 18.12.2023
В соревнованиях участвовали 140 спортсменов 
В столице Бурятии вовсю строят ледовый городок
В столице Бурятии вовсю строят ледовый городок
Общество, 18.12.2023
На площади уже построили горку и нарядили ёлку
Жители центральной части столицы Бурятии готовятся к переселению
Жители центральной части столицы Бурятии готовятся к переселению
Общество, 18.12.2023
Варианты переселения будут обсуждаться индивидуально на собраниях
В столице Бурятии появится памятник героям СВО
В столице Бурятии появится памятник героям СВО
Общество, 18.12.2023
Монумент хотят установить в Железнодорожном районе

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^