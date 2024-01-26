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Иркутянин обвиняется в контрабанде леса на 10 млн рублей

Иркутянин обвиняется в контрабанде леса на 10 млн рублей
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Ему грозит до 12 лет колонии

Восточно-Сибирская транспортная прокуратура направила в суд уголовное дело о контрабанде леса в отношении одного из участников организованной преступной группы.

Он обвиняется по четырём статьям Уголовного кодекса: ч. 3 ст. 191.1 УК РФ «Приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта и сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины», п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ «Легализация иного имущества, приобретённого в результате совершения преступления», ч. 2 ст. 187 УК РФ «Приобретение в целях использования электронных средств для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств, совершенное организованной группой»,
ч. 3 ст. 226.1 УК РФ «Контрабанда стратегически важных ресурсов в крупном размере, совершенная организованной группой».

- По версии следствия, 37-летний житель Иркутска в составе организованной преступной группы, состоящей из жителей Иркутской области и гражданина иностранного государства, в период с 2018 по 2021 годы, используя фирмы, зарегистрированные на подставных лиц, в рамках заключённых внешнеэкономических контрактов незаконно экспортировал более 6 тыс. куб. м незаконно заготовленной древесины стоимостью свыше 10 млн рублей, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Уголовное дело направлено суд для рассмотрения по существу.

Мужчине грозит до 12 лет лишения свободы со штрафом в размере до 1 млн. рублей с последующим ограничением свободы до 2 лет.
Иркутская область контрабанда лес

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