Иркутянин обвиняется в контрабанде леса на 10 млн рублей

Происшествия, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Ему грозит до 12 лет колонии



Восточно-Сибирская транспортная прокуратура направила в суд уголовное дело о контрабанде леса в отношении одного из участников организованной преступной группы.



Он обвиняется по четырём статьям Уголовного кодекса: ч. 3 ст. 191.1 УК РФ «Приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта и сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины», п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ «Легализация иного имущества, приобретённого в результате совершения преступления», ч. 2 ст. 187 УК РФ «Приобретение в целях использования электронных средств для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств, совершенное организованной группой»,

ч. 3 ст. 226.1 УК РФ «Контрабанда стратегически важных ресурсов в крупном размере, совершенная организованной группой».



- По версии следствия, 37-летний житель Иркутска в составе организованной преступной группы, состоящей из жителей Иркутской области и гражданина иностранного государства, в период с 2018 по 2021 годы, используя фирмы, зарегистрированные на подставных лиц, в рамках заключённых внешнеэкономических контрактов незаконно экспортировал более 6 тыс. куб. м незаконно заготовленной древесины стоимостью свыше 10 млн рублей, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.



Уголовное дело направлено суд для рассмотрения по существу.



Мужчине грозит до 12 лет лишения свободы со штрафом в размере до 1 млн. рублей с последующим ограничением свободы до 2 лет.

