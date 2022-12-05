Жительница Саратовской области обманула ухажёра из Бурятии

Жертвами мошенницы оказались жители Бурятии, Татарстана, Иркутской области и Краснодарского края



Улан-удэнские полицейские выехали в Саратовскую область и задержали там подозреваемую в мошенничествах. Установлено, что 36-летняя жительница Ртищевского района причастна к четырём фактам преступлений, совершённых в марте и июне 2022 года.



Как выяснилось, жительница Саратовской области, используя фейковую страницу в социальной сети, чужое имя и фотографии знакомилась с мужчинами из разных регионов. После непродолжительного общения она предлагала встретиться. Однако вслед за предложением шла просьба оплатить ей билеты из Волгограда и питание в пути.



После получения денег женщина переставала выходить на связь. Пострадали четыре «кавалера» из Бурятии, Татарстана, Иркутской области и Краснодарского края в возрасте от 42 до 70 лет. В общей сложности причинённый ущерб составил около 26 тысяч рублей.



- Подозреваемая нигде не работает, имеет двух несовершеннолетний детей, ранее к уголовной ответственности не привлекалась. По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 2 ст. 159 Уголовного кодекса «Мошенничество», - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

