На трассе в Бурятии загорелась фура

Ночью 5 декабря на трассе в Мухоршибирском районе Бурятии загорелась фура. Пожар произошёл в 20 километрах от села Мухоршибирь.
- На момент прибытия первого подразделения пожарных горели три колеса прицепа и часть борта. Водителю фуры удалось отцепить горящий прицеп. Для ликвидации открытого огня пожарным понадобилось четыре минуты. Они оперативно ликвидировали загорание и не допустили его распространения, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Как выяснилось, водитель перевозил колёса от железнодорожного состава для ремонта из Нижнеудинска в Читу. При движении на прицепе заклинило тормозные колодки, затем лопнуло колесо, в результате чего произошло возгорание.
Мужчина не пострадал.
По предварительным данным, причиной пожара послужила механическая неисправность колеса.
Как сообщал «Байкал-Daily», 28 октября фура горела на проспекте Автомобилистов в Улан-Удэ.