05 декабря

2023 рубля в подарок: АТБ объявил о предновогодней акции «100% кэшбэк от Кролика АТБ»

04 декабря

Популярное

На трассе в Бурятии загорелась фура

На трассе в Бурятии загорелась фура
Происшествия,  Фото:республиканское агентство ГО и ЧС
Водитель перевозил колёса от железнодорожного состава

Ночью 5 декабря на трассе в Мухоршибирском районе Бурятии загорелась фура. Пожар произошёл в 20 километрах от села Мухоршибирь.

- На момент прибытия первого подразделения пожарных горели три колеса прицепа и часть борта. Водителю фуры удалось отцепить горящий прицеп. Для ликвидации открытого огня пожарным понадобилось четыре минуты. Они оперативно ликвидировали загорание и не допустили его распространения, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.


Как выяснилось, водитель перевозил колёса от железнодорожного состава для ремонта из Нижнеудинска в Читу. При движении на прицепе заклинило тормозные колодки, затем лопнуло колесо, в результате чего произошло возгорание.

Мужчина не пострадал.

По предварительным данным, причиной пожара послужила механическая неисправность колеса.


Как сообщал «Байкал-Daily», 28 октября фура горела на проспекте Автомобилистов в Улан-Удэ.
пожар фура

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

На пожаре в Бурятии погибли курицы
На пожаре в Бурятии погибли курицы
Происшествия, 05.12.2022
Пожар произошёл в Ильинке
На трассе в Бурятии загорелась фура
На трассе в Бурятии загорелась фура
Происшествия, 05.12.2022
Водитель перевозил колёса от железнодорожного состава
В Бурятии мошенники пытаются нажиться на частичной мобилизации
В Бурятии мошенники пытаются нажиться на частичной мобилизации
Происшествия, 05.12.2022
Они собирают деньги с бизнесменов, прикидываясь главой Роспотребнадзора
В Бурятии мужчина получил ожоги, пытаясь потушить котельную
В Бурятии мужчина получил ожоги, пытаясь потушить котельную
Происшествия, 05.12.2022
Пожар произошёл из-за утечки из газового баллона
В Бурятии во время тумана произошло тройное ДТП
В Бурятии во время тумана произошло тройное ДТП
Происшествия, 05.12.2022
Аварию спровоцировал остановившийся на дороге водитель
В Бурятии сбитый пешеход впал в кому
В Бурятии сбитый пешеход впал в кому
Происшествия, 05.12.2022
Мужчина шёл по обочине дороги
Жительница Бурятии зарезала сожителя
Жительница Бурятии зарезала сожителя
Происшествия, 05.12.2022
Врачи боролись за его жизнь две недели
На пожаре в Улан-Удэ погиб мужчина
На пожаре в Улан-Удэ погиб мужчина
Происшествия, 05.12.2022
Личность погибшего устанавливается 
В Бурятии при пожаре в зимовье пострадал мужчина
В Бурятии при пожаре в зимовье пострадал мужчина
Происшествия, 04.12.2022
Пострадавшего госпитализировали в БСМП
Житель Бурятии получил 11 лет колонии за убийство жены
Житель Бурятии получил 11 лет колонии за убийство жены
Происшествия, 04.12.2022
Преступление произошло на почве ревности
В Иркутской области школьник погиб, катаясь на зацепленном за авто снегокате
В Иркутской области школьник погиб, катаясь на зацепленном за авто снегокате
Происшествия, 03.12.2022
За рулём машины был 18-летний молодой человек, не имеющий водительского удостоверения
В Улан-Удэ мешают отлову собак
В Улан-Удэ мешают отлову собак
Происшествия, 03.12.2022
В Октябрьском районе за день отловили 12 бездомных собак 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^