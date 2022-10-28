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В Улан-Удэ на проспекте Автомобилистов сгорела фура

В Улан-Удэ на проспекте Автомобилистов сгорела фура
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Возгорание произошло в кабине

Сегодня утром на проспекте Автомобилистов в Улан-Удэ загорелась фура.

- На момент прибытия первого подразделения пожарных наблюдалось загорание в кабине фуры. В результате пожара выгорела кабина на площади 4 кв.м., - сообщили в Главном управлении МЧС по Бурятии.

Предварительная причина пожара – неисправность электропроводки транспортного средства. Пострадавших нет.

Как сообщал «Байкал-Daily», днём ранее, ранним утром 27 октября на улице Борсоева в результате поджога сгорел автомобиль, припаркованный у пятиэтажки. 
пожар фура

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