Возгорание произошло в кабине
Сегодня утром на проспекте Автомобилистов в Улан-Удэ загорелась фура.
- На момент прибытия первого подразделения пожарных наблюдалось загорание в кабине фуры. В результате пожара выгорела кабина на площади 4 кв.м., - сообщили в Главном управлении МЧС по Бурятии.
Предварительная причина пожара – неисправность электропроводки транспортного средства. Пострадавших нет.
Как сообщал «Байкал-Daily», днём ранее, ранним утром 27 октября на улице Борсоева в результате поджога сгорел автомобиль, припаркованный у пятиэтажки.
В Улан-Удэ на проспекте Автомобилистов сгорела фура
Происшествия, Фото:
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