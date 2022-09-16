В Бурятии поймали 27-летнюю охотницу









На озере Степное, которое находится между сёлами Оронгой и Кибалино в Иволгинском районе, государственный инспектор Бурприроднадзора Евгений Данилов обнаружил охотницу.27-летняя девушка была задержана с расчехлённым оружием. При этом у неё не было разрешения на охоту на водоплавающих птиц в этих охотугодьях.По закону во время охоты необходимо иметь при себе: охотничий билет, разрешение на хранение и ношение оружия, в случае охоты в общедоступных охотничьих угодьях - разрешение на добычу.Во время охоты запрещено находится в охотничьих угодьях на механических транспортных средствах, а также плавательных средствах с включённым мотором, в том числе не прекративших движение по инерции после выключения мотора; с расчехлённым или заряженным, или имеющим патроны в магазине охотничьим огнестрельным (пневматическим) оружием.- Если владелец оружия на время поездки на природу решил взять с собой оружие, то оно должно находиться в состоянии транспортирования, то есть быть в чехле, кобуре, специальной упаковке или упаковке производителя, - отметили в Бурприроднадзоре.В отношении нарушительницы составили административный протокол. Материалы дела переданы в суд. Девушке грозит штраф до четырёх тысяч рублей, а также конфискация оружия и запрет на охоту на срок до двух лет.Кроме того, в ведомстве напомнили, что незаконная охота влечёт за собой и уголовную ответственность. Браконьерам грозит до пяти лет колонии.Рейды по соблюдению правил охоты проводятся Бурприроднадзором ежедневно во всех районах республики.