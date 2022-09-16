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В Бурятии поймали 27-летнюю охотницу

В Бурятии поймали 27-летнюю охотницу
Происшествия,  Фото:Бурприроднадзор
Девушка находилась на охоте, не имея соответствующего разрешения

На озере Степное, которое находится между сёлами Оронгой и Кибалино в Иволгинском районе, государственный инспектор Бурприроднадзора Евгений Данилов обнаружил охотницу.

27-летняя девушка была задержана с расчехлённым оружием. При этом у неё не было разрешения на охоту на водоплавающих птиц в этих охотугодьях.



По закону во время охоты необходимо иметь при себе: охотничий билет, разрешение на хранение и ношение оружия, в случае охоты в общедоступных охотничьих угодьях - разрешение на добычу.

Во время охоты запрещено находится в охотничьих угодьях на механических транспортных средствах, а также плавательных средствах с включённым мотором, в том числе не прекративших движение по инерции после выключения мотора; с расчехлённым или заряженным, или имеющим патроны в магазине охотничьим огнестрельным (пневматическим) оружием.

- Если владелец оружия на время поездки на природу решил взять с собой оружие, то оно должно находиться в состоянии транспортирования, то есть быть в чехле, кобуре, специальной упаковке или упаковке производителя, - отметили в Бурприроднадзоре.

В отношении нарушительницы составили административный протокол. Материалы дела переданы в суд. Девушке грозит штраф до четырёх тысяч рублей, а также конфискация оружия и запрет на охоту на срок до двух лет.

Кроме того, в ведомстве напомнили, что незаконная охота влечёт за собой и уголовную ответственность. Браконьерам грозит до пяти лет колонии.

Рейды по соблюдению правил охоты проводятся Бурприроднадзором ежедневно во всех районах республики.
браконьерство охота

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