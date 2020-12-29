Магнитуда землетрясения составила 4,9
Сегодня в 8:31 в Муйском районе Бурятии произошло землетрясение магнитудой 4,9. Эпицентр находился в 30 км. юго-восточнее от посёлка Северомуйск.
По сообщению единой дежурно-диспетчерской службы Муйского района, ощущались слабые толчки. Объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме, сообщили в ГУ МЧС по республике.
По данным Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН, ощутимее всего толчки были в районе железнодорожной станции Таксимо и Северомуйского тоннеля. Также землетрясение в Бурятии могли почувствовать жители Таксимо, Иракинды, Уакита, Янчукана, Усть-Муи, Нового Уояна, Куморы. Толчки ощутили и жители Забайкальского края- села Неляты и посёлка Куанда.
Землетрясения характеризуются как слабые (1-4 балла), сильные (5-7 баллов), разрушительные (8 и более баллов). Землетрясения до 5 баллов не причиняют вреда.
В декабре Байкальский регион «трясёт» не впервые. Предыдущее землетрясение было зарегистрировано 23 декабря.
Два самых сильных землетрясения, напугавшие жителей Бурятии и Иркутской области, произошли 10 декабря. Первое из них случилось рано утром. В домах и квартирах тряслась посуда, а мебель ходила ходуном. Эпицентр находился в Кабанском районе Бурятии, магнитуда была 5,5, в эпицентре интенсивность составила 7,3.
Тем же вечером случилось ещё одно ощутимое сейсмособытие. Подземные толчки были слабее и короче.
Заведующий лабораторией методов сейсмопрогнозов Геологического института СО РАН Цырен Тубанов в интервью «Байкал-Daily» ответил на волнующие вопросы по поводу этих землетрясений.
Бурятию вновь тряхнуло
Происшествия, Фото:
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