Бурятский учёный о землетрясениях: «Главное – не паниковать и не бояться»



На этот и другие вопросы, связанные с недавними землетрясениями, редакции «Байкал-Daily» ответил заведующий лабораторией методов сейсмопрогнозов Геологического института СО РАН Цырен Тубанов.



Стихия вернётся?



- Цырен Алексеевич, прокомментируйте, пожалуйста, последние землетрясения. Эксперты говорят, что это самые мощные подземные толчки с 1999 года.



- Вообще говоря, землетрясения являются для акватории озера Байкал достаточно привычным явлением, и они бывают разной силы. Слабых, как правило, фиксируется очень много, но подземные толчки такой силы происходят достаточно редко, и, по данным наблюдений, таковых не наблюдалось очень давно: последнее почти в этом же самом месте случилось 25 июля 1961 г., то есть практически шестьдесят лет назад.



- На ваш взгляд, каковы причины таких масштабных явлений?



- Причины обычны – это естественные процессы движения тектонических плит, они всегда происходят, и не только у нас на Байкале, да и везде, по всему миру.



Но, к сожалению, человек, несмотря на развитие технологий, высокоточные приборы, тем не менее, не умеет с достаточной точностью прогнозировать ни землетрясения, ни тайфуны, ни другие природные стихии, потому трудно сказать, повторятся ли подобные явления в ближайшее время. Все катастрофические события случаются непредсказуемо и неожиданно для всех.



- Цырен Алексеевич, многих жителей Бурятии не на шутку испугал и вечерний толчок, зафиксированный в 22:21 по местному времени – как его можно объяснить?



- Это повторное землетрясение, так называемый афтершок, они происходят регулярно, особенно в этой части Байкала. Это так называемый закон повторяемости: на одно сильное землетрясение происходит до сотни и больше слабых, а слабые землетрясения, в свою очередь, сопровождаются ещё более мелкими толчками. Так и бывает обычно в этой части Байкала.



В других частях Великого озера обычно не наблюдается афтершоков. Чем, допустим, отличается нынешнее землетрясение от того, что было в сентябре на юге Байкала? Дело в том, что там было не так уж много землетрясений, как это ожидалось. Но в данном случае я в общем-то склонен ожидать ещё несколько повторных толчков, только, может быть, более слабой амплитуды.





На данный момент основной проблемный вопрос для меня и других научных работников – будет ли ещё землетрясение большей силы. Как говорится, «пришла беда, отворяй ворота», и в принципе, есть опасения, что подобные сильные события, бывает, и повторяются. И этого мы не можем предсказать.



Некоторые учёные говорят, к примеру, о перекличке, то есть, если было землетрясение на юге, оно может повториться где-нибудь на севере. То есть вариантов развития событий довольно много, и здесь очень много факторов.



- Оба этих события зафиксированы в заливе Провал, что в акватории озера Байкал. Получается, это место с богатой историей сейсмособытий?



- Прежде всего, хотел бы немного поправить вас и ваших коллег: корректнее говорить не сейсмособытие, а просто землетрясение. Сейсмособытия бывают разными, как, например, взрывы при разработке карьеров, которые мы тоже регистрируем.



Само название говорит, от чего образовался залив Провал: здесь в 1867 году произошли разрушительные землетрясения, когда в течение всей зимы образовывались провалы, земля оседала, несколько деревень ушло под воду.



Я не хочу пугать, но вполне возможен и такой вариант развития событий. Поэтому мы сейчас внимательно следим за всеми изменениями, и наша основная задача – наладить тщательные наблюдения за всеми предвестниками, в первую очередь, за сейсмическими признаками.



- Какие ещё были в истории нашего края и ближайших регионов подобной силы землетрясения, кроме случившегося в заливе Провал?



- Да, катастрофическое землетрясение в заливе Провал произошло достаточно давно, даже по геологическим меркам, а последнее землетрясение подобного масштаба было в 2008 году, около города Байкальск Иркутской области, что говорит о больших напряжениях, которые накоплены в земной коре под озером Байкал. И они могут в любую минуту разрядиться.



Иметь холодную голову



- Цырен Алексеевич, многих жителей Бурятии беспокоит – чего нам всем стоит ждать дальше? Каковы будут последствия этих двух событий?



- Успокаивать либо внушать тревогу – вещи одинакового порядка, и в целом не совсем правильные. Дело в том, что основная проблема при землетрясениях – это паника, возникающая вследствие неправильных, сумбурных действий. Даже если что-то происходит, важнее всего не паниковать, иметь холодную голову и не бояться. Надо понимать – мы живём в таком месте, где случаются землетрясения, особенно в близких к Байкалу районах. Но ведь землетрясение, что в принципе возможно, может произойти и вблизи Улан-Удэ?!



Самое главное, надо понимать – если трясёт рядом с Байкалом, жителям нашего города бояться в принципе нечего. И не надо при малейшем толчке паниковать и выбегать из дома на мороз, подвергая себя необоснованному риску. Да, ощущения не из приятных, когда чувствуешь толчки, особенно в высотных домах. Тем не менее, я считаю: разумная готовность – это залог отсутствия паники и излишнего беспокойства. Попусту беспокоиться не стоит, но надо быть готовым.





Утро 10 декабря для жителей семи районов Бурятии и города Улан-Удэ, а также соседней Иркутской области выдалось отнюдь не добрым: в 05:45 по местному времени в дельте озера Байкал в 16 км северо-западнее села Дубинино Кабанского района были зафиксированы подземные толчки магнитудой до 7,6. Напугало людей и вечернее землетрясение силой до 4,9. Многие до сих пор обеспокоены: не повторится ли стихия вновь?