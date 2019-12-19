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В Бурятии начальник отдела приставов сфабриковал дело ради статистики

В Бурятии начальник отдела приставов сфабриковал дело ради статистики
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Старший судебный пристав пошёл на преступление, чтобы не портить показатели своей работы

Суд вынес приговор бывшему начальнику отдела – старшему судебному приставу Закаменского районного отдела судебных приставов. Он признан виновным в фальсификации доказательств по уголовному делу и в привлечении заведомо невиновного к уголовной ответственности, сообщает пресс-служба С СКР по Бурятии.

В производстве начальника Закаменского районного отдела судебных приставов находилось уголовное дело в отношении должницы по алиментам, чей ребёнок был в приюте. Однако в ходе дознания пристав установил, что малыш давно усыновлён и отдан из приюта в новую семью. В связи с этим его мать не подлежала уголовной ответственности, так как после усыновления с неё снимается обязанность по содержанию ребёнка.

Однако начальник отдела не пожелал прекращать уголовное дело и тем самым портить показатели своей работы. Вместо этого в ноябре 2018 года он изготовил протокол допроса работника приюта. В протокол внёс ложные сведения о том, что мальчик продолжает оставаться в учреждении.

Пристав приложил «документ» к уголовному делу, после чего составил в отношении матери обвинительный акт. При этом он знал, что женщина фактически невиновна.

Затем уголовное дело было направлено в суд для рассмотрения. Однако, в ходе судебных заседаний и последующих служебных проверок, проведенных отделом противодействия коррупции УФССП, факт фальсификации доказательств вскрылся.

Приговором суда бывшему старшему судебному приставу назначено наказание в виде 3,5 лет лишения свободы условно. Он лишён права занимать должности в органах государственной власти на два года.


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