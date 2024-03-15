15 марта

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В Бурятии пресекли незаконную перевозку четырёх лошадей

В Бурятии пресекли незаконную перевозку четырёх лошадей
Общество,  Фото:управление Россельхознадзора
Их пришлось увозить обратно

Грузовик «Мазда Титан» с четырьмя лошадьми остановили 14 марта в пункте весового контроля в селе Сотниково. Выяснилось, что животных перевозят незаконно.

«Животные перевозились из Кабанского района в Заиграевский район без согласования на вывоз и без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих здоровье лошадей по особо опасным и инфекционным заболеваниям и эпизоотическое благополучие территории, с которой вывозились данные животные», - сообщили в управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.

Водителю выдали требование на возврат животных по месту отгрузки, то есть в Кабанский район.

Животноводов предупреждают об угрозах распространения заразных болезней через несанкционированное перемещение животных без контроля ветеринарной службы. За нарушения правил перемещения скота предусмотрена административная ответственность по статье 10.8 КоАП РФ.

Жителей просят своевременно информировать дежурные части ОМВД районов и сообщать на горячую линию управления ветеринарии по номеру телефона 36-20-22 о любых фактах незаконной перевозки скота.

лошади Россельхознадзор

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