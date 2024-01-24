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Лучники Бурятии стали победителями Кубка России

Лучники Бурятии стали победителями Кубка России
Общество,  Фото:пресс-служба минспорта РБ
Всего спортсмены республики выиграли 4 призовых места

Два «золота», «серебро» и «бронзу» завоевали спортсмены Бурятии на кубке России по стрельбе из лука в городе Орёл.

Так, молодые лучники республиканской спортивной школы олимпийского резерва впервые завоевали личные медали всероссийских соревнований. «Золото» взял Энхэ Хандуев, серебряную медаль выиграла Татьяна Путункеева. Спортсменов тренирует Екатерина Чебакова.

Воспитанник спортивной школы №9 г. Улан-Удэ Сергей Шенхоров в напряжённой борьбе завоевал бронзовую награду. Тренер спортсмена – Софья Халудорова.

- Порадовала команда женщин в классическом луке. В равной перестрелке с командой Забайкальского края 30-30 — стрела нашей команды была ближе к центру. Поздравляем Инну Степанову, Анну Барадиеву, Эржэну Очирову и тренеров с заслуженной победой, - сообщает пресс-служба министерства спорта РБ.
Бурятия спорт стрельба из лука Кубок России

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