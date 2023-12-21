21 декабря

20 декабря

Популярное

Этнографический музей в Улан-Удэ показал яка во время брачных игр

Этнографический музей в Улан-Удэ показал яка во время брачных игр
Общество,  Фото:Этнографический музей
В этот период бык становится «разговорчивым»

Сотрудники Этнографического музея народов Забайкалья в Улан-Удэ показали десятилетнего яка по кличке Иркут. На фотографии он запечатлён во время брачных игр. «Красавец, не правда ли?» - поделились в музее.

- Вообще, в период гона слышен призывный рёв яка. В другое время быки исключительно молчаливы. Красота и мощь этих животных привлекает внимание. В Этнозоосаде семь особей яков, и сейчас в такие лютые морозы им и северным оленям особенно хорошо и приятно! Им нипочём холода! – рассказали музее.


Длинная шерсть яка почти полностью закрывает ноги. Если на большей части тела шерсть густая и ровная, то на ногах, боках и брюхе – длинная и косматая, образует своего рода сплошную «юбку», почти доходящую до земли. Именно эта «юбка» и густой свалявшийся подшёрсток защищает яка от зимних холодов.

- Он позволяет и день, и ночь не только находиться на морозе, но и спать на ледяных плато в обычных местах обитания диких яков. А наши яки спокойно ложатся на снег, и при этом им очень тепло, - отметили в музее.

Выжить в холоде также помогает подкожный слой жира и практически полное отсутствие потовых желёз.

Любопытно, что шерсть яка не обладает никаким запахом. Всё благодаря тому, что она довольна пористая по своей структуре, очень хорошо может впитывать и потом испарять влагу, обладая высокой степенью гигроскопичности (свойство впитывать влагу, оставаясь сухой на ощупь).

- Поэтому никакие микробы не могут в ней размножаться и вызывать специфический запах, - подытожили в музее.
домашние животные яки этнографический музей

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Волейболисты Бурятии стали призёрами первенства ДФО
Волейболисты Бурятии стали призёрами первенства ДФО
Общество, 21.12.2023
Команда республики завоевала «бронзу»
Этнографический музей в Улан-Удэ показал яка во время брачных игр
Этнографический музей в Улан-Удэ показал яка во время брачных игр
Общество, 21.12.2023
В этот период бык становится «разговорчивым»
В Улан-Удэ днём не выше -26 градусов
В Улан-Удэ днём не выше -26 градусов
Общество, 21.12.2023
Утром местами морозные туманы и дымка
По Улан-Удэ проедет «Новогодний трамвай»
По Улан-Удэ проедет «Новогодний трамвай»
Общество, 20.12.2023
В столице Бурятии проведут социокультурную акцию в трамвае
Жительницу забайкальского Тарбагатая поздравили с 95-летием
Жительницу забайкальского Тарбагатая поздравили с 95-летием
Общество, 20.12.2023
Юбиляр получила поздравительную открытку от президента России
В Иркутске установили зеркальные фигуры бабра и соболя
В Иркутске установили зеркальные фигуры бабра и соболя
Общество, 20.12.2023
Они расположены на лестнице, ведущей к Ангаре
Шахматист из Бурятии стал лучшим на турнире памяти Алдара Цыденжапова
Шахматист из Бурятии стал лучшим на турнире памяти Алдара Цыденжапова
Общество, 20.12.2023
У женщин победительницей стала представительница Забайкалья
Учёные предложили изменить правила водного регулирования Иркутской ГЭС
Учёные предложили изменить правила водного регулирования Иркутской ГЭС
Общество, 20.12.2023
Представлены выводы по минимизации рисков и ущерба при колебаниях уровня озера Байкал
Возле райцентра Забайкалья впервые замечены дзерены
Возле райцентра Забайкалья впервые замечены дзерены
Общество, 20.12.2023
Животных обнаружили в районе села Кыра
В нацпарке Бурятии ликвидировали незаконную свалку
В нацпарке Бурятии ликвидировали незаконную свалку
Общество, 20.12.2023
Она была расположена в селе Талое Тункинского района
В Гусиноозёрске с 95-летием поздравили ветерана-активиста
В Гусиноозёрске с 95-летием поздравили ветерана-активиста
Общество, 20.12.2023
Юбиляр много лет трудилась на районном узле связи
В Бурятии труженица тыла отпраздновала 90-летие
В Бурятии труженица тыла отпраздновала 90-летие
Общество, 20.12.2023
С юбилеем поздравили жительницу Баргузинского района
В Бурятии состоялся спортивный фестиваль «Преодоление»
В Бурятии состоялся спортивный фестиваль «Преодоление»
Общество, 20.12.2023
Соревнования выявили сильнейших в 5 дисциплинах
Улан-удэнская школьница стала принцессой Кремлёвского кадетского бала
Улан-удэнская школьница стала принцессой Кремлёвского кадетского бала
Общество, 20.12.2023
В нём приняли участие 2900 лучших воспитанников 789 образовательных учреждений России

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^