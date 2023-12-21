Этнографический музей в Улан-Удэ показал яка во время брачных игр





Сотрудники Этнографического музея народов Забайкалья в Улан-Удэ показали десятилетнего яка по кличке Иркут. На фотографии он запечатлён во время брачных игр. «Красавец, не правда ли?» - поделились в музее.- Вообще, в период гона слышен призывный рёв яка. В другое время быки исключительно молчаливы. Красота и мощь этих животных привлекает внимание. В Этнозоосаде семь особей яков, и сейчас в такие лютые морозы им и северным оленям особенно хорошо и приятно! Им нипочём холода! – рассказали музее.Длинная шерсть яка почти полностью закрывает ноги. Если на большей части тела шерсть густая и ровная, то на ногах, боках и брюхе – длинная и косматая, образует своего рода сплошную «юбку», почти доходящую до земли. Именно эта «юбка» и густой свалявшийся подшёрсток защищает яка от зимних холодов.- Он позволяет и день, и ночь не только находиться на морозе, но и спать на ледяных плато в обычных местах обитания диких яков. А наши яки спокойно ложатся на снег, и при этом им очень тепло, - отметили в музее.Выжить в холоде также помогает подкожный слой жира и практически полное отсутствие потовых желёз.Любопытно, что шерсть яка не обладает никаким запахом. Всё благодаря тому, что она довольна пористая по своей структуре, очень хорошо может впитывать и потом испарять влагу, обладая высокой степенью гигроскопичности (свойство впитывать влагу, оставаясь сухой на ощупь).- Поэтому никакие микробы не могут в ней размножаться и вызывать специфический запах, - подытожили в музее.