10 ноября

09 ноября

Популярное

За 5 лет в Бурятии капитально отремонтировано более 2000 многоквартирных домов

За 5 лет в Бурятии капитально отремонтировано более 2000 многоквартирных домов
Общество,  Фото:пресс-служба правительства РБ
В Бурятии продолжается масштабная кампания по капитальному ремонту многоквартирных домов. За последние пять лет фонд капремонта комплексно обновил общее имущество 2128 многоквартирных домов 

В 36 домах отремонтирован фундамент, 42 – приведены в порядок подвалы, в 257 – обновлена система водоотведения ещё в 300 - системы холодного водоснабжения, в 139 - горячего водоснабжения. Система отопления отремонтирована в 414 домах, электроснабжение - в 1834 домах. Ещё 40 домах заменены лифты, в 154 – отремонтированы фасады, 698 многоквартирных домов по всей республике получили новые крыши.

Такое увеличение темпов проведения капитального ремонта общего имущества обусловлено усилением контроля за деятельностью существующих подрядных организаций и привлечением новых.

Как отмечает генеральный директор фонда капитального ремонта Тимур Цыренжапов, за последние пять лет темпы реализации программы капитального ремонта существенно увеличились. На текущий момент часть работ выполняется фондом в рамках ранее установленных в региональной программе сроков. Уровень собираемости взносов на капитальный ремонт достиг почти 100%.

- Существенно изменились и поступающие обращения по вопросам капремонта. Если раньше граждане в основном интересовались тем, что такое капремонт и обязательно ли нужно за него платить, то теперь их волнуют сроки проведения ремонта в их доме, качество выполненных работ, сохранность перечисленных взносов и другие деловые вопросы. Всё это говорит о высоком уровне доверия граждан к системе капитального ремонта, - говорит директор фонда.

Напомним, капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов реализуется согласно поручению президента России. Соответствующие изменения были введены в жилищный кодекс РФ в декабре 2012 года.

Бурятия ремонт капитальный ремонт многоквартирные дома президент России

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

За 5 лет в Бурятии капитально отремонтировано более 2000 многоквартирных домов
За 5 лет в Бурятии капитально отремонтировано более 2000 многоквартирных домов
Общество, 10.11.2023
В Бурятии продолжается масштабная кампания по капитальному ремонту многоквартирных домов
В Бурятии 18 молодых сотрудников УФСИН приняли присягу
В Бурятии 18 молодых сотрудников УФСИН приняли присягу
Общество, 10.11.2023
Они поклялись быть верными Отечеству
В Бурятии раненые участники СВО восстанавливаются в военном госпитале
В Бурятии раненые участники СВО восстанавливаются в военном госпитале
Общество, 10.11.2023
Им оказывают медицинскую и психологическую помощь
Из кранов в селе Бурятии потекла странная вода
Из кранов в селе Бурятии потекла странная вода
Общество, 10.11.2023
Местные жители жалуются на её качество
О границах между Бурятией и Забайкальем, «Ипотеке 24 часа» и сервисе «Банк земли»
О границах между Бурятией и Забайкальем, «Ипотеке 24 часа» и сервисе «Банк земли»
Общество, 10.11.2023
Интервью «Байкал-Dailу» дала Оксана Крылова, исполняющая обязанности руководителя Управления Росреестра по Забайкальскому краю
Голодная лиса вышла к людям в Улан-Удэ
Голодная лиса вышла к людям в Улан-Удэ
Общество, 10.11.2023
Она бегала по детской площадке
В Улан-Удэ планируют снова повысить тариф на проезд в маршрутках и трамваях
В Улан-Удэ планируют снова повысить тариф на проезд в маршрутках и трамваях
Общество, 10.11.2023
С нового года его хотят повысить сразу на три рубля
Четверть жителей Улан-Удэ не считают деньги
Четверть жителей Улан-Удэ не считают деньги
Общество, 10.11.2023
Они вообще не планируют свои доходы и расходы
Сотруднице полиции из Бурятии вручили медаль от МВД России
Сотруднице полиции из Бурятии вручили медаль от МВД России
Общество, 10.11.2023
Её наградили за спасение трёхлетнего мальчика
В прибрежном селе Бурятии перекроют реку
В прибрежном селе Бурятии перекроют реку
Общество, 10.11.2023
Это произойдёт после усиления морозов
Полицейские Бурятии почтили память погибших коллег
Полицейские Бурятии почтили память погибших коллег
Общество, 10.11.2023
Митинги прошли в нескольких районах
В Улан-Удэ снова начнут перекрывать улицы из-за строительства третьего моста
В Улан-Удэ снова начнут перекрывать улицы из-за строительства третьего моста
Общество, 10.11.2023
Движение на них с весны будут ограничивать точечно
В Бурятии с начала года умерло 26 младенцев
В Бурятии с начала года умерло 26 младенцев
Общество, 10.11.2023
При этом два района республики бьют рекорды и по рождаемости, и по смертности

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^