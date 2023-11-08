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В Улан-Удэ сотрудники СИЗО поделились кровью

В Улан-Удэ сотрудники СИЗО поделились кровью
Общество,  Фото:УФСИН по Бурятии
Акцию приурочили ко Дню народного единства

Сотрудники отдела охраны СИЗО-1 посетили Бурятскую республиканскую станцию переливания крови. После медицинского обследования они сдали кровь и её компоненты.

- Акция по сдаче крови проведена в целях развития корпоративного волонтёрства среди сотрудников учреждения, а также приурочена ко Дню народного единства, - сообщили в УФСИН России по Бурятии.

В акции приняли участие не только постоянные доноры, но и те, кто впервые решился на подобный шаг. 
Донорство крови СИЗО

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