Акцию приурочили ко Дню народного единства
Сотрудники отдела охраны СИЗО-1 посетили Бурятскую республиканскую станцию переливания крови. После медицинского обследования они сдали кровь и её компоненты.
- Акция по сдаче крови проведена в целях развития корпоративного волонтёрства среди сотрудников учреждения, а также приурочена ко Дню народного единства, - сообщили в УФСИН России по Бурятии.
В акции приняли участие не только постоянные доноры, но и те, кто впервые решился на подобный шаг.
В Улан-Удэ сотрудники СИЗО поделились кровью
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