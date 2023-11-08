В Улан-Удэ сотрудники СИЗО поделились кровью

Общество, Фото: УФСИН по Бурятии

Акцию приурочили ко Дню народного единства



Сотрудники отдела охраны СИЗО-1 посетили Бурятскую республиканскую станцию переливания крови. После медицинского обследования они сдали кровь и её компоненты.



- Акция по сдаче крови проведена в целях развития корпоративного волонтёрства среди сотрудников учреждения, а также приурочена ко Дню народного единства, - сообщили в УФСИН России по Бурятии.



В акции приняли участие не только постоянные доноры, но и те, кто впервые решился на подобный шаг.

