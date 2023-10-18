Дети и подростки посоревнуются в сценических искусствах
В Улан-Удэ объявляется приём заявок на II городской творческий фестиваль-конкурс сценических искусств «Амар мэндэ». Мероприятие проводится в рамках Года педагога и наставника и «Месячника бурятского языка-2023».
В многожанровом конкурсе могут принять участие обучающиеся образовательных организаций, учреждений дополнительного образования и воспитанники ДОУ Республики Бурятия. Конкурсные испытания проводятся в номинациях: вокал, хореография и театральное искусство. Также будут множество подноминаций.
Мероприятие призвано помочь сохранению и развитию бурятского языка, а также повысить интерес к изучению традиций и обычаев бурятского народа. Так, в каждой номинации лучшему педагогу будет присуждаться специальный приз «Уран бэлигтэй багша» за постановку на бурятском языке.
Заявки принимаются до 15 ноября на электронную почту: [email protected], сообщает пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ.
Возрастное ограничение: 6+.
Улан-Удэ примет фестиваль «Амар мэндэ»
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