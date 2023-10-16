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В Бурятии подвели итоги фестиваля «Золотой возраст»

В Бурятии подвели итоги фестиваля «Золотой возраст»
Общество,  Фото:предоставлено минсоцзащиты Бурятии
Все победители и участники получили ценные призы

В Улан-Удэ 13 октября прошёл республиканский фестиваль пожилых «Золотой возраст» (6+). Мероприятие посвятили столетию республики. Для гостей праздника были организованы мастер-классы, концерт, выставка-ярмарка, а также консультации по вопросам социальной поддержки.


На фестивале подвели итоги песенного конкурса «Золотой возраст».

- Первого места и денежного приза в 100 тысяч рублей удостоен казачий ансамбль «Воля» из Селенгинского района. Второе место и сертификат 75 тысяч рублей вручён ансамблю «Беседушка» из Закаменского района. Денежный приз в 50 тысяч рублей за третье место вручён народному хору «Моё тепло» из Иволгинского района, - сообщили в минсоцзащиты Бурятии.

Денежные призы в размере 10, 15 и 20 тысяч распределены между девятью коллективами районов республики, которые стали лауреатами I, ll и III степеней.

Кроме того, были определены итоги выставки-ярмарки, в которой приняли участие 17 районов республики и Улан-Удэ.

 

Первое место за «Лучшую выставочную экспозицию» занял Кабанский район, второе место - Баргузинский район, третье место - Кижингинский район.

Призом зрительских симпатий комиссия отметила экспозицию Иволгинского района, а Улан-Удэ - за лучшую выставку «Сад-огород». Победителей наградили ценными призами и подарками. А остальных участников - специальными призами.
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