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В Улан-Удэ увидеть индийские танцы смогут только избранные

В Улан-Удэ увидеть индийские танцы смогут только избранные
Общество,  Фото:pixabay.com

Вход на концерт только по пригласительным

11 сентября танцевальная группа «Бхаратанатьям», индийская фьюжн-группа (объединяющая разные музыкальные стили – ред.) и выдающийся мастер игры на ситаре Пурбаян Чаттерджи выступят на сцене Государственного русского драматического театра имени Николая Бестужева.

С 5 по 30 сентября 2023 года в России проходит фестиваль индийской культуры. Впервые концерты индийских артистов охватят восемь российских городов – от Москвы до Владивостока. В число них вошла и столица Бурятии – Улан-Удэ. Об этом сообщает пресс-служба Русского драмтеатра.

Начало концерта в 19:00. Посмотреть на индийские танцы можно будет только по пригласительным билетам Росконцерта. Кому они достанутся, пресс-служба театра не сообщает.

Бхаратанатьям – самый древний исторически задокументированный театрализованный танец. Ему более пяти тысяч лет. Слог «бха» («бхава») означает чувства, эмоции; «ра» («рага») – мелодия, «та» («талам») – искусство ритма, а «натьям» это – танец.

Танцевальная группа «Бхаратанатьям» под руководством Тани Саксена представит классический индийский танец, который берет своё начало в Южной Индии. Он окрашен традициями и культурой индийского Юга.

Индийская фьюжн-группа покажет интерактивное зрелищное музыкальное представление, в котором сочетаются различные индийские музыкальные традиции в современном звучании.

Пурбаян Чаттерджи – один из самых выдающихся мастеров игры на ситаре в мире. Он является лауреатом премий президента Индии, премии Адитьи Викрама Бирлы, международной премии «Ротари» и многих других престижных наград. В музыкальном багаже Пурбаяна несколько международных альбомов и множество классических альбомов ведущих мировых звукозаписывающих лейблов.

Фестиваль проводится при поддержке министерства культуры РФ, индийского совета по культурным связям при МИДе Индии, посольства Индии в России. Выступления индийских коллективов пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Пскове, Владивостоке, Благовещенске, Улан-Удэ, Сочи и Уфе.

 

Возрастное ограничение 6+ 

Индия танцы

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Вход на концерт только по пригласительным

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