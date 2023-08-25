Молодые хореографы выступили на лаборатории в Улан-Удэ









23 августа на сцене театра оперы и балета в Улан-Удэ прошёл финальный показ II лаборатории молодых хореографов «Сахали. Байкальские легенды». Целью лаборатории были поиск, поддержка и творческое развитие молодых хореографов-постановщиков и артистов балета, пополнение репертуара театра новыми постановками в жанре современной и национальной хореографии.Старт заявочной кампании лаборатории был дан ещё в мае и в ней приняли участие более 30 хореографов со всей страны, четверо из которых прошли финал, сообщает пресс-служба театра.За десять дней августа совместно с артистами балета и хореографического колледжа они подготовили четыре эскиза, вдохновлённых легендами байкальского региона. Вячеслав Пегарев (Москва) представил хореографический этюд о байкальском ветре Сарма, Олег Дорофеев (Санкт-Петербург) — буддистскую притчу о любви, Юлия Репицына (Челябинск) — легенду о богине Янжиме, а Алиса Шикина в эскизе раскрыла историю перерождение девушки в Муу Шубуун.Первая лаборатория состоялась в 2019 году и вызвала широкий интерес в Бурятии и экспертного сообщества по всей России, войдя в лонг-лист театральной премии «Золотая маска». В 2021 году состоялась уже оперная лаборатория «Байкал-опера». И через два года вновь настал черед хореографических экспериментов. Этот формат позволил постановщикам выйти за академические рамки, артистам прочувствовать новые современные техники, а зрителям познакомиться с актуальным хореографическим искусством.На показе были присутствующие детские хореографические коллективы: «Акварель», «Лотос», «Байкал Идель», «Веснушки», «Забава», балетная школа Морихиро Ивата, хореографический колледж, колледж искусств имени Чайковского, «Булжамуур» и другие.Анастасия Куркина, директор детской школы танца «Акварель», отметила, что это замечательная возможность для детей увидеть то, что чего могут достигнуть в будущем. По словам Татьяны Валиевой, художественного руководителя «Байкал Идель»: «Лаборатория стала подарком к новому творческому сезону».