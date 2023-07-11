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В Забайкалье развернётся всероссийский фестиваль по сапбордингу

В Забайкалье развернётся всероссийский фестиваль по сапбордингу
Общество,  Фото:pixabay.com
Он состоится на Арахлее

Всероссийский фестиваль по сапбордингу «ЗабСап» проведут с 14 по 16 июля на озере Арахлей в Забайкальском крае. Он пройдёт в нескольких дисциплинах и соберёт участников со всей страны.

В категории «Prone» участнику необходимо будет преодолеть дистанцию формата «Спринт» без использования весла, дистанция - 100 метров. В любительской гонке предусмотрено прохождение дистанции в 100 метров формата «Спринт», стоя или сидя на доске. В спортивной гонке необходимо пройти дистанцию в 200 метров формата «Спринт», стоя на доске. В гонке профессионалов ожидается прохождение дистанции 1000 метров формата «Спринт», стоя на доске. Также состоится общий зачёт на кубок губернатора, общая дистанция в котором составляет 100 метров. Есть дисциплины, где опыт не нужен. Всё необходимое: сапборд и спасательный жилет – выдадут на месте.

В соревнованиях могут принять участие спортсмены от 8 лет. Для участников и зрителей будет организован транспорт из Читы до места проведения фестиваля и обратно, сообщили в министерстве экономического развития Забайкалья.

Возрастное ограничение: 6+.
Забайкальский край сапбординг фестиваль

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