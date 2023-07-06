Жаргал Цырендагбаева стала лауреатом международного конкурса вокалистов









Конкурс состоялся ещё зимой, а накануне Жаргал Цырендагбаева рассказала о своих впечатлениях; её слова опубликовали в официальной группе конкурса.



- Настолько после конкурса жизнь круто поменялась! А как Хибла Леварсовна нас поддерживает! Я не знаю, как возможно с такой безумной занятостью быть всегда рядом! Она даже пришла на спектакль, обняла меня перед ним, а потом написала и спросила, как я себя чувствую. Спасибо жизни и судьбе за то, что я попала на этот конкурс и познакомилась с Хиблой Леварсовной, - поблагодарила Жаргал.



Специальным призом для неё стал дебют на сцене Московского академического музыкального театра. Жаргал выступила в постановке Александра Тителя «Сказки Гофмана» (12+) на музыку Оффенбаха.



- Я невероятно счастлива. Даже невозможно передать: это мой первый дебют на такой большой сцене, в серьёзном, полноценном театре. Мощнейшие впечатления и ощущения, - поделилась она впечатлениями.



Жаргал Цырендагбаева исполняла роль куклы. Партия хоть и небольшая, но сложная.



- Есть свои нюансы. Это партия куклы. Похожи ли мы? Это механическая кукла, я бы её с собой не ассоциировала, но мне было очень интересно побыть ей, - рассказала вокалистка.



Исполнительница призналась, что перед выходом на сцену волновалась, даже тряслись руки. Но дебют удался. «Когда закончилось, я подумала: «Так жаль, хочется продолжения», - поделилась она.



- Все коллеги меня так поддержали и помогли. И очень-очень тепло приняли. Даже просто идёшь по театру – люди тебе улыбаются, здороваются, все очень дружелюбные, теплом веет отовсюду, - рассказала Жаргал.



Она выразила особую благодарностям людям, которые её поддержали: маме, педагогу по вокалу, друзьям, родственникам. Также Жаргал Цырендагбаева поблагодарила театр за дебют на его сцене.



Справка:



Международный конкурс вокалистов и концертмейстеров Хиблы Герзмава инициирован и организован народной артисткой России, лауреатом Государственной премии России Хиблой Герзмава. Мировую известность Герзмаве принесли выступления в Мариинском театре, Лондонской Королевской опере «Ковент-Гарден», Метрополитен-опера, Венской государственной опере, Римской опере, парижской Гранд Опера и других крупнейших сценических площадках.



Конкурс впервые состоялся в Москве в январе 2023 года. Призовой фонд составил 6,7 млн рублей, из которых 2,5 миллиона достались обладателю Гран-При Алексею Кулагину. Первое место заняли Вячеслав Васильев и Ольга Маслова. Второе место у Глеба Перязева и представителя Китая Ливей Хоу. Третье место поделили Мария Лупарева и Екатерина Савинкова.



Жаргал Цырендагбаева, уроженка Иркутской области, выпускница колледжа искусств имени Чайковского (Улан-Удэ) стала лауреатом международного конкурса вокалистов и концертмейстеров Хиблы Герзмава. В финале она исполнила арию Марии из комической оперы «Дочь полка» (16+) композитора Гаэтано Доницетти.