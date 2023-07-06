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В Бурятии музыканты разыграют «Кубок Байкала»

В Бурятии музыканты разыграют «Кубок Байкала»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В столице республике состоится международный конкурс исполнителей на народных инструментах

С 1 по 4 ноября в Улан-Удэ пройдёт VI международный конкурс исполнителей на струнных народных инструментах стран Евразии «Кубок Байкала». Мероприятие проводится в очном и дистанционном форматах по следующим номинациям:
- струнно-смычковые инструменты (хур, кырымпа, морин хур, игил, икили, бызанчи, хучир, эрху, хэгым, гиджак и аналогичные);
- струнно-плекторные инструменты (домра, чанза, тансыр, дошпулур, тошпур, кобыз, шанз и аналогичные;
- струнно-щипковые инструменты (балалайка, гусли, ятага, чадаган, чатхан, кылысах, домбра, рубаб, дутар, сэ, цинь, каягым, сыль, тэджэн, конху и аналогичные);
- струнно-ударные инструменты (цымбалы, иочин, ёочин, чанг, янгым и аналогичные).

Участие примут следующие возрастные категории: I категория – учащиеся ДШИ и ДМШ (до 11 лет включительно); II категория – учащиеся ДШИ и ДМШ (до 15 лет включительно); III категория – студенты ссузов, вузов, концертные исполнители, преподаватели образовательных учреждений.

В программе конкурса предусмотрены конкурсные прослушивания, мастер-классы, творческие встречи с деятелями искусства, круглый стол с обсуждением проблем обучения игре на струнных народных инструментах.

Для участия в конкурсной программе не позднее 31 октября необходимо направить анкету-заявку на электронную почту: [email protected]. С положением о конкурсе можно ознакомиться на сайте Восточно-Сибирского государственного института культуры, сообщает пресс-служба вуза.

Возрастное ограничение: 6+.
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