В Бурятии вручат литературную премию

Заявки будут приниматься до конца июля



В Бурятии продолжается приём заявок на десятый, юбилейный конкурс на соискание литературной премии имени Исая Калашникова. Кандидатуры могут выдвигаться профессиональными творческими союзами, общественными объединениями, редакциями, библиотеками Бурятии. В состав жюри конкурса входят писатели, литературоведы, имеющие учёные степени.



Окончание срока приёма заявок — 31 июля, а уже в августе будут подведены итоги и объявлены победители конкурса – авторы лучших художественных произведений на русском и бурятском языках.



Напомним, что в Бурятии это единственная премия за художественные произведения в жанре «Проза». Она присуждается один раз в три года.



Премия была учредила в 1998 году в целях поддержки писателей, вносящих значительный вклад в литературу Бурятии, сообщает пресс-служба центральной городской библиотеки им. И.К. Калашникова.



Возрастное ограничение: 16+.

