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В Бурятии вручат литературную премию

В Бурятии вручат литературную премию
Общество,  Фото:pixabay.com
Заявки будут приниматься до конца июля

В Бурятии продолжается приём заявок на десятый, юбилейный конкурс на соискание литературной премии имени Исая Калашникова. Кандидатуры могут выдвигаться профессиональными творческими союзами, общественными объединениями, редакциями, библиотеками Бурятии. В состав жюри конкурса входят писатели, литературоведы, имеющие учёные степени.

Окончание срока приёма заявок — 31 июля, а уже в августе будут подведены итоги и объявлены победители конкурса – авторы лучших художественных произведений на русском и бурятском языках.

Напомним, что в Бурятии это единственная премия за художественные произведения в жанре «Проза». Она присуждается один раз в три года.

Премия была учредила в 1998 году в целях поддержки писателей, вносящих значительный вклад в литературу Бурятии, сообщает пресс-служба центральной городской библиотеки им. И.К. Калашникова.

Возрастное ограничение: 16+.
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