Чита может стать «Культурной столицей года»

Общество, Фото: пресс-служба минкультуры Забайкалья

Её соперниками стали Грозный, Новосибирск, Калининград, Нижний Новгород, Самара, Томск и Чебоксары



Чита и семь других городов вышли в финал конкурса «Культурный город года», сообщает портал «Культура 75» со ссылкой на ТАСС. Всего заявки подали 19 городов России. Группа экспертов определит победителя по двенадцати критериям, среди которых историко-культурное наследие, духовно-нравственные ценности, городская среда и урбанистика (развитие городских систем – ред.), туризм, экология и другие.



Подать заявку могли города с населением не менее 250 тысяч человек, в то время как Москва и Санкт-Петербург в конкурсе выступили экспертами и соорганизаторами, так как исторически уже являются столицами.



По информации на сайте конкурса, результаты объявят во второй половине сентября, а в 2024 году город, который эксперты признают столицей года, представит свою культурно-просветительскую программу для туристов. Напомним, что в 2023 году конкурс проводится впервые.



