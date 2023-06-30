Её соперниками стали Грозный, Новосибирск, Калининград, Нижний Новгород, Самара, Томск и Чебоксары
Чита и семь других городов вышли в финал конкурса «Культурный город года», сообщает портал «Культура 75» со ссылкой на ТАСС. Всего заявки подали 19 городов России. Группа экспертов определит победителя по двенадцати критериям, среди которых историко-культурное наследие, духовно-нравственные ценности, городская среда и урбанистика (развитие городских систем – ред.), туризм, экология и другие.
Подать заявку могли города с населением не менее 250 тысяч человек, в то время как Москва и Санкт-Петербург в конкурсе выступили экспертами и соорганизаторами, так как исторически уже являются столицами.
По информации на сайте конкурса, результаты объявят во второй половине сентября, а в 2024 году город, который эксперты признают столицей года, представит свою культурно-просветительскую программу для туристов. Напомним, что в 2023 году конкурс проводится впервые.
Чита может стать «Культурной столицей года»
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