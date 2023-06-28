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В Бурятии объявлен конкурс туристских походов

В Бурятии объявлен конкурс туристских походов
Общество,  Фото:pixabay.com
От участников до 1 декабря принимаются отчёты, фото и видеоматериалы

В Бурятии проходит конкурс туристских походов. Мероприятие объявлено с целью развития туристской деятельности среди школьников, студентов, молодёжи, туристских клубов республики.

Конкурс проводится с 1 июня по 30 ноября по следующим номинациям:
- «Туристские походы» - степенные походы и походы по маршрутам I - III категории сложности по пешеходному, водному, горному туризму;
- «Фотография» - фотографии, отражающие моменты совершенных походов;
- «Видеоролик» - материалы, отражающие моменты совершенных походов.

К участию в конкурсе принимаются отчёты, фото и видеоматериалы о туристских походах, совершённых в период с 1 июня по 30 сентября. Конкурсные материалы принимаются до 1 декабря.

К участию допускаются туристские группы общеобразовательных школ, ссузов, вузов, туристские клубы предприятий и организаций, общественных объединений, клубов любителей скандинавской (северной) ходьбы, представляющих Бурятию.

Победители в номинациях будут награждены дипломами и призами, участники – дипломами. Об этом сообщает ресурсный центр патриотического воспитания, туризма и спорта РБ.

Возрастное ограничение: 6+.
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