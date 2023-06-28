В Бурятии объявлен конкурс туристских походов

От участников до 1 декабря принимаются отчёты, фото и видеоматериалы



В Бурятии проходит конкурс туристских походов. Мероприятие объявлено с целью развития туристской деятельности среди школьников, студентов, молодёжи, туристских клубов республики.



Конкурс проводится с 1 июня по 30 ноября по следующим номинациям:

- «Туристские походы» - степенные походы и походы по маршрутам I - III категории сложности по пешеходному, водному, горному туризму;

- «Фотография» - фотографии, отражающие моменты совершенных походов;

- «Видеоролик» - материалы, отражающие моменты совершенных походов.



К участию в конкурсе принимаются отчёты, фото и видеоматериалы о туристских походах, совершённых в период с 1 июня по 30 сентября. Конкурсные материалы принимаются до 1 декабря.



К участию допускаются туристские группы общеобразовательных школ, ссузов, вузов, туристские клубы предприятий и организаций, общественных объединений, клубов любителей скандинавской (северной) ходьбы, представляющих Бурятию.



Победители в номинациях будут награждены дипломами и призами, участники – дипломами. Об этом сообщает ресурсный центр патриотического воспитания, туризма и спорта РБ.



Возрастное ограничение: 6+.

