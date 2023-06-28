От участников до 1 декабря принимаются отчёты, фото и видеоматериалы
В Бурятии проходит конкурс туристских походов. Мероприятие объявлено с целью развития туристской деятельности среди школьников, студентов, молодёжи, туристских клубов республики.
Конкурс проводится с 1 июня по 30 ноября по следующим номинациям:
- «Туристские походы» - степенные походы и походы по маршрутам I - III категории сложности по пешеходному, водному, горному туризму;
- «Фотография» - фотографии, отражающие моменты совершенных походов;
- «Видеоролик» - материалы, отражающие моменты совершенных походов.
К участию в конкурсе принимаются отчёты, фото и видеоматериалы о туристских походах, совершённых в период с 1 июня по 30 сентября. Конкурсные материалы принимаются до 1 декабря.
К участию допускаются туристские группы общеобразовательных школ, ссузов, вузов, туристские клубы предприятий и организаций, общественных объединений, клубов любителей скандинавской (северной) ходьбы, представляющих Бурятию.
Победители в номинациях будут награждены дипломами и призами, участники – дипломами. Об этом сообщает ресурсный центр патриотического воспитания, туризма и спорта РБ.
Возрастное ограничение: 6+.
В Бурятии объявлен конкурс туристских походов
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
От участников до 1 декабря принимаются отчёты, фото и видеоматериалы
В нём будет сцена, амфитеатр, площадки для выставок, детское и спортивное оборудование
Проект создан для общественного развития для «серебряных» волонтёров
Состоялись погружения на глубину от 20 до 40 метров
Образовательный проект проводят в Иркутской области
Состоялось заседание попечительского совета Иркутского областного отделения Русского географического общества
Они украшают храм святых Кирилла и Мефодия
Подобные пункты появятся также в Забайкалье и Иркутской области
Юбиляр проживает в Усольском районе
Здесь началось возведение сразу четырёх социальных объектов
Забайкальцы смогут попасть в Хайлар и Пекин
Их обустроят в рамках федеральной программы «Охрана озера Байкал»
У именинника 10 внуков и 11 правнуков
По словам людей, закрытие почтового отделения объяснили тем, что это невыгодно
Он стал победителем конкурса грантов от Росмолодёжи