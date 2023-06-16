Победителей выбрали среди электросварщиков, слесарей-сантехников, электриков, дворников, штукатуров-маляров
В столице Бурятии прошёл финальный этап конкурса профессионального мастерства «Мастер года – 2023». Он состоялся в Бурятском колледже технологий и лесопользования, рассказали в комитете городского хозяйства.
Электросварщики на время варили ёмкость, работающую под давлением, электрики собирали схему реверсивного пуска двигателя, слесари – радиаторы отопления. Кроме практики, участники также сдали теорию.
По итогам конкурса победителями стали:
- Лучший электросварщик – Евгений Киселев, УК «Лотос»;
- Лучший слесарь-сантехник – Сергей Будаев, УК «ЖУ–1»;
- Лучший электрик – Сергей Медведев, УК «РОС»;
- Лучший дворник – Юрий Долгирев, УК «Уют-Плюс»;
- Лучший штукатур-маляр – Наталья Козырева, УК «ЖУ-1».
Победителей наградили дипломами. Официальное чествование лучших работников ЖКХ будет проходить на праздновании Дня города, сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.
В Улан-Удэ выбрали лучших мастеров ЖКХ
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