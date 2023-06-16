В Улан-Удэ выбрали лучших мастеров ЖКХ

Общество, Фото: управление по информационной политике Улан-Удэ

Победителей выбрали среди электросварщиков, слесарей-сантехников, электриков, дворников, штукатуров-маляров



В столице Бурятии прошёл финальный этап конкурса профессионального мастерства «Мастер года – 2023». Он состоялся в Бурятском колледже технологий и лесопользования, рассказали в комитете городского хозяйства.



Электросварщики на время варили ёмкость, работающую под давлением, электрики собирали схему реверсивного пуска двигателя, слесари – радиаторы отопления. Кроме практики, участники также сдали теорию.



По итогам конкурса победителями стали:

- Лучший электросварщик – Евгений Киселев, УК «Лотос»;

- Лучший слесарь-сантехник – Сергей Будаев, УК «ЖУ–1»;

- Лучший электрик – Сергей Медведев, УК «РОС»;

- Лучший дворник – Юрий Долгирев, УК «Уют-Плюс»;

- Лучший штукатур-маляр – Наталья Козырева, УК «ЖУ-1».



Победителей наградили дипломами. Официальное чествование лучших работников ЖКХ будет проходить на праздновании Дня города, сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.



