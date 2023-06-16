16 июня

15 июня

Популярное

В Улан-Удэ выбрали лучших мастеров ЖКХ

В Улан-Удэ выбрали лучших мастеров ЖКХ
Общество,  Фото:управление по информационной политике Улан-Удэ
Победителей выбрали среди электросварщиков, слесарей-сантехников, электриков, дворников, штукатуров-маляров

В столице Бурятии прошёл финальный этап конкурса профессионального мастерства «Мастер года – 2023». Он состоялся в Бурятском колледже технологий и лесопользования, рассказали в комитете городского хозяйства.

Электросварщики на время варили ёмкость, работающую под давлением, электрики собирали схему реверсивного пуска двигателя, слесари – радиаторы отопления. Кроме практики, участники также сдали теорию.

По итогам конкурса победителями стали:
- Лучший электросварщик – Евгений Киселев, УК «Лотос»;
- Лучший слесарь-сантехник – Сергей Будаев, УК «ЖУ–1»;
- Лучший электрик – Сергей Медведев, УК «РОС»;
- Лучший дворник – Юрий Долгирев, УК «Уют-Плюс»;
- Лучший штукатур-маляр – Наталья Козырева, УК «ЖУ-1».

Победителей наградили дипломами. Официальное чествование лучших работников ЖКХ будет проходить на праздновании Дня города, сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.

Улан-Удэ конкурс ЖКХ

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Федералы Бурятии посоревновались в спартакиаде
Федералы Бурятии посоревновались в спартакиаде
Общество, 16.06.2023
Общекомандную победу одержали налоговики
Подписано соглашение по строительству объектов образования в Улан-Удэ
Подписано соглашение по строительству объектов образования в Улан-Удэ
Общество, 16.06.2023
Школы и детские сады на 7 тыс. мест построят на Дальнем Востоке
ЮНЕСКО включила родовые земли Чингисхана в сеть биосферных резерватов
ЮНЕСКО включила родовые земли Чингисхана в сеть биосферных резерватов
Общество, 16.06.2023
Объектом всемирной сети стал монгольский заповедник «Онон-Балж»
В районе Бурятии проведут отстрел волков и лисиц
В районе Бурятии проведут отстрел волков и лисиц
Общество, 16.06.2023
Животных проверят на бруцеллёз
Бурятский артист участвует во всемирном форуме сказителей
Бурятский артист участвует во всемирном форуме сказителей
Общество, 16.06.2023
Первый форум сказителей открылся в Кыргызстане
В Улан-Удэ выбрали лучших мастеров ЖКХ
В Улан-Удэ выбрали лучших мастеров ЖКХ
Общество, 16.06.2023
Победителей выбрали среди электросварщиков, слесарей-сантехников, электриков, дворников, штукатуров-маляров
Мэр Улан-Удэ дал старт праздничным мероприятиям ко Дню города
Мэр Улан-Удэ дал старт праздничным мероприятиям ко Дню города
Общество, 16.06.2023
В городе развернулась Верхнеудинская ярмарка
В Бурятии открыли экотропу возле огромной свалки
В Бурятии открыли экотропу возле огромной свалки
Общество, 16.06.2023
Горы мусора выросли всего в 500 метрах от Байкала
«Покорители космоса» снова появились на площади Славы в Улан-Удэ
«Покорители космоса» снова появились на площади Славы в Улан-Удэ
Общество, 16.06.2023
Обновлённый памятник вернули туда под звук взлетающей ракеты. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко
В российских школах вернут уроки черчения
В российских школах вернут уроки черчения
Общество, 16.06.2023
Нововведение произойдёт в 2024 году
В Улан-Удэ пройдёт ярмарка по трудоустройству
В Улан-Удэ пройдёт ярмарка по трудоустройству
Общество, 16.06.2023
На ней будет представлено более 100 крупных предприятий республики
В Бурятии ЕГЭ по немецкому языку выбрал один человек
В Бурятии ЕГЭ по немецкому языку выбрал один человек
Общество, 16.06.2023
Сегодня выпускники сдали устную часть ЕГЭ по иностранному языку
Театр «Байкал» впервые даст сольный концерт в Кремлёвском дворце
Театр «Байкал» впервые даст сольный концерт в Кремлёвском дворце
Общество, 16.06.2023
Артисты представят спектакль «Угайм сулдэ» (Дух предков) и этническое шоу «Звезда кочевника»

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^