В Улан-Удэ раздали гранты в сфере культуры и искусства

Общество, Фото: управление по информационной политике Улан-Удэ

Победители получили по 100 тысяч рублей



Подведены итоги ежегодного конкурса на соискание грантов администрации Улан-Удэ в сфере культуры и искусства. Сумма гранта в 2023 году составляет 100 тысяч рублей. 14 июня в центральной городской библиотеке имени И.К. Калашникова прошло торжественное награждение победителей.



Обладателями грантов признаны детская художественная школа им. Р.С. Мэрдыгеева с проектом «Детский эколого-просветительский, художественный проект «Арюун хото», центр культуры и досуга г. Улан-Удэ с проектом «Первый городской конкурс среди учреждений культуры г. Улан-Удэ», дирекция по паркам культуры и отдыха г. Улан-Удэ с проектом «Краски лета: пленэры в парках города Улан-Удэ».



Городской конкурс грантов и премий в сфере культуры и искусства проводится с 2011 года, сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.

