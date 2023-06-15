Победители получили по 100 тысяч рублей
Подведены итоги ежегодного конкурса на соискание грантов администрации Улан-Удэ в сфере культуры и искусства. Сумма гранта в 2023 году составляет 100 тысяч рублей. 14 июня в центральной городской библиотеке имени И.К. Калашникова прошло торжественное награждение победителей.
Обладателями грантов признаны детская художественная школа им. Р.С. Мэрдыгеева с проектом «Детский эколого-просветительский, художественный проект «Арюун хото», центр культуры и досуга г. Улан-Удэ с проектом «Первый городской конкурс среди учреждений культуры г. Улан-Удэ», дирекция по паркам культуры и отдыха г. Улан-Удэ с проектом «Краски лета: пленэры в парках города Улан-Удэ».
Городской конкурс грантов и премий в сфере культуры и искусства проводится с 2011 года, сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.
В Улан-Удэ раздали гранты в сфере культуры и искусства
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