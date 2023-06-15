В регионе стартовал конкурс на соискание стипендий
В Бурятии объявлен конкурс на соискание республиканских стипендий. Принять участие могут студенты профессиональных образовательных организаций, студенты и аспиранты образовательных организаций высшего образования и научных институтов, расположенных на территории региона.
Конкурс на соискание проводится по 12 областям: физико-математических наук; естественных наук; социальных наук; гуманитарных наук; образования и педагогики; сельского хозяйства; экономики и управления; здравоохранения; культуры и искусства; истории и права; технических наук, среднего профессионального образования по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих).
Личные дела соискателей с конкурсными документами просят направить в отдел науки и высшей школы министерства образования и науки РБ в срок до 26 июня по адресу: ул. Коммунистическая, 47, каб. 301, а также заполнить электронную форму соискателей в соответствии с номинацией, которую можно найти на сайте ведомства.
Рассмотрение конкурсных документов состоится в период с 26 по 30 июня, сообщили в министерстве.
Возрастное ограничение: 12+.
Студенты Бурятии могут получить республиканскую стипендию
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