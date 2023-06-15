В Бурятии выберут лучшее фото о сельском хозяйстве

Победители получат денежные призы



В Бурятии объявлен конкурс на лучшее фото о сельском хозяйстве «В объективе – сельское хозяйство». Участвовать могут как профессионалы, так и любители, ограничен лишь возраст участников – от 7 лет.



- Фотоконкурс проходит в честь 100-летия министерства сельского хозяйства и продовольствия Бурятии. Через призму фотообъектива мы хотим показать красоту нашего сельского хозяйства и прививать людям чувство уважения к труду аграриев. Приглашаем принять активное участие и побороться за хорошие денежные призы, а лучшие работы украсят стены нашего министерства, -- рассказала заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РБ Аюна Цыренжапова.



Фотографии будут оценивать по трём номинациям: «В объективе», «Снято на смартфон» и «Ретро-фокус». Все работы будут опубликованы в официальной группе министерства сельского хозяйства республики в «ВКонтакте». Работа, набравшая максимальное количество лайков, получит «Приз зрительских симпатий». Призы – денежные вознаграждения от 10 до 15 тысяч рублей.



Заявки и фотоработы начнут принимать с 1 июля по 15 октября. Ознакомиться с условиями фотоконкурса можно в положении на сайте министерства.



Возрастное ограничение: 6+.

