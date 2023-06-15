15 июня

14 июня

Популярное

В Бурятии выберут лучшее фото о сельском хозяйстве

В Бурятии выберут лучшее фото о сельском хозяйстве
Общество,  Фото:pixabay.com
Победители получат денежные призы

В Бурятии объявлен конкурс на лучшее фото о сельском хозяйстве «В объективе – сельское хозяйство». Участвовать могут как профессионалы, так и любители, ограничен лишь возраст участников – от 7 лет.

- Фотоконкурс проходит в честь 100-летия министерства сельского хозяйства и продовольствия Бурятии. Через призму фотообъектива мы хотим показать красоту нашего сельского хозяйства и прививать людям чувство уважения к труду аграриев. Приглашаем принять активное участие и побороться за хорошие денежные призы, а лучшие работы украсят стены нашего министерства, -- рассказала заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РБ Аюна Цыренжапова.

Фотографии будут оценивать по трём номинациям: «В объективе», «Снято на смартфон» и «Ретро-фокус». Все работы будут опубликованы в официальной группе министерства сельского хозяйства республики в «ВКонтакте». Работа, набравшая максимальное количество лайков, получит «Приз зрительских симпатий». Призы – денежные вознаграждения от 10 до 15 тысяч рублей.

Заявки и фотоработы начнут принимать с 1 июля по 15 октября. Ознакомиться с условиями фотоконкурса можно в положении на сайте министерства.

Возрастное ограничение: 6+.
конкурс Бурятия сельское хозяйство фотоконкурс

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Студенты Бурятии могут получить республиканскую стипендию
Студенты Бурятии могут получить республиканскую стипендию
Общество, 15.06.2023
В регионе стартовал конкурс на соискание стипендий
Монголия выделит около 1% ВВП на борьбу с изменением климата
Монголия выделит около 1% ВВП на борьбу с изменением климата
Общество, 15.06.2023
Всего власти планируют направить на эти цели 11,5 млрд долларов
В Иркутске собрались зодчие Сибири
В Иркутске собрались зодчие Сибири
Общество, 15.06.2023
В области стартовал межрегиональный архитектурный фестиваль
Бурятии угрожал опасный вредитель
Бурятии угрожал опасный вредитель
Общество, 15.06.2023
В республике ликвидировали почти три десятка очагов картофельной нематоды
В Бурятии завершён сезон охоты на медведей
В Бурятии завершён сезон охоты на медведей
Общество, 15.06.2023
Охотникам необходимо вернуть разрешения
Уда и Селенга в столице Бурятии пошли на спад
Уда и Селенга в столице Бурятии пошли на спад
Общество, 15.06.2023
Главный приток Байкала опустился сразу на семь сантиметров
В Агинском округе появится бюст Героя России
В Агинском округе появится бюст Героя России
Общество, 15.06.2023
Его установят на аллее Героев в Агинском
В Улан-Удэ раздали гранты в сфере культуры и искусства
В Улан-Удэ раздали гранты в сфере культуры и искусства
Общество, 15.06.2023
Победители получили по 100 тысяч рублей
В Забайкалье в разные дни с 15 июня по 3 июля запретят продавать алкоголь
В Забайкалье в разные дни с 15 июня по 3 июля запретят продавать алкоголь
Общество, 15.06.2023
В крае на время выпускных введён запрет на розничную продажу алкоголя
В нацпарке Бурятии продлён особый противопожарный режим
В нацпарке Бурятии продлён особый противопожарный режим
Общество, 15.06.2023
Гражданам запрещено заходить и заезжать в лес
В Улан-Удэ осуждённые таскали чугунные радиаторы на скорость
В Улан-Удэ осуждённые таскали чугунные радиаторы на скорость
Общество, 15.06.2023
В колонии провели турнир по силовому экстриму
Единственный в России военный лама вновь отправился в зону СВО
Единственный в России военный лама вновь отправился в зону СВО
Общество, 15.06.2023
Баир-лама проводит там религиозные обряды и молебны
На электросамокатах в Улан-Удэ начали сушить носки
На электросамокатах в Улан-Удэ начали сушить носки
Общество, 15.06.2023
Модным девайсам нашли необычное применение
Ещё одному военному из Бурятии присуждено звание Героя России
Ещё одному военному из Бурятии присуждено звание Героя России
Общество, 15.06.2023
Владимир Дарковский уроженец Селенгинского района
В Улан-Удэ дадут концерт кавер-группы
В Улан-Удэ дадут концерт кавер-группы
Общество, 15.06.2023
Мероприятие состоится в центре «Залуу»

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^