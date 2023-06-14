В Бурятии прошёл конкурс учителей русского языка и литературы

Объявлены итоги регионального конкурса «Учитель – Учителю»



В Бурятии подведены итоги регионального конкурса учителей русского языка и литературы «Учитель – Учителю». Конкурс проводится с целью выявления творчески работающих педагогов-словесников, готовых делиться практическим опытом с профессиональным сообществом.



Жюри определило победителей и призёров. В номинации «Проектная и исследовательская деятельность в практике обучения русскому языку и литературе» победила Любовь Антонова, к.ф.н., преподаватель литературы и культуры речи колледжа искусств им. П.И.Чайковского с методической разработкой «Интертекстуальный анализ литературы постмодернизма как способ развития читательской компетенции студента».



В номинации «Воспитательный потенциал уроков русского языка и литературы» места распределились следующим образом:

1 место - Сидорова Лариса, учитель русского языка и литературы Кижингинской средней общеобразовательной школы им. Хоца Намсараева за методическую разработку «Развитие читательской грамотности при работе с текстом в рамках подготовки к ОГЭ»;

2 место - Соковикова Ольга, Горхонская средняя общеобразовательная школа №73, за разработку урока литературы по повести В.Г. Распутина»;

3 место - Бондарь Алёна, учитель русского языка и литературы лицея №27 г. Улан-Удэ за методическую разработку «Чудесный доктор» как рождественский рассказ».



Номинация «Разработка современных учебно-методических материалов для уроков русского языка и литературы, соответствующих обновлённых ФГОС»:

1 место – Костина Инна, к.п.н, учитель русского языка и литературы СОШ №2 г. Улан-Удэ, за методическое пособие «Пути изучения трагедии А.С. Пушкина в 8 классе;

2 место - Реховская Ольга, учитель русского языка и литературы СОШ № 60 социальной адаптации детей-инвалидов за методическую разработку «Применение метода интеллект-карт на уроках русского языка и литературы»;

3 место - Цыбикжапова Виктория, учитель русского языка и литературы гимназии №33 г. Улан-Удэ, за методическую разработку «Нравственные уроки сказки М. Е. Салтыкова-Щедрина».



В номинации «Разработка современных учебно-методических материалов для уроков родного (русского) языка» победила Вера Зуенко, учитель русского языка и литературы Туркинской СОШ с методической разработкой «Создание проектов в рамках уроков русского родного языка». На втором месте Цицик-Дулма Лубсанова, учитель русского языка и литературы СОШ №57 г. Улан-Удэ имени А. Цыденжапова за дидактические материалы к учебнику «Родной (русский) язык», 6 класс. Об этом сообщает пресс-служба БРИОП.



