Проект благоустройства парка в Бурятии отправится на всероссийский конкурс

Общество, Фото: минстрой РБ

В парке Хоринска планируют разместить лукодром, пирс на реке и «Древо жизни»



Сейчас архитекторы разрабатывают концепцию дизайн-проекта благоустройства парка в селе Хоринск в Бурятии, которая будет направлена на всероссийский конкурс создания комфортной городской среды. Масштабная работа проводится в максимально сжатые сроки. А к обсуждению проекта привлечены активные жители. Отметим, конкурс проводится в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».



«Хори парк» - именно такое название предложили жители для будущего пространства. В проекте также постарались учесть все пожелания сельчан. Сейчас на территории расположены хаотичные детские площадки и в целом она имеет неухоженный вид. Архитекторы предлагают полностью изменить внешний облик парка и сделать его символом бурятских традиций и легенд. Так, по проекту одним из акцентов станет павильон «Древо жизни». Строение будет состоять из 11 стоек, которые символизируют связь рода с землёй. Национальную айдентику также поддержит кафе с выставочным залом, отсылающее к архитектуре дацанов, и специально отведённая площадка для празднования Сурхарбана и Сагаалгана.



- Сверхзадачей было обеспечить доступ к воде, где будет размещён небольшой пирс с теневым навесом, по форме напоминающим крылья, и оборудованным качелями-гнёздами. Вид с такого пирса будет открываться на живописный природный ландшафт реки Уда, - рассказали архитекторы проекта.



Кроме этого, на территории предложено установить сцену с природным амфитеатром, площадь «Соёмбо» и детские площадки.



- При разработке проекта постарались учесть все пожелания жителей села Хоринск. Одним из таких пожеланий было построить в парке пространство для стрельбы из лука. Такой лукодром может стать изюминкой проекта. Потому что больше ни на каких общественных территория у нас подобного объекта нет, - отметила руководитель центра компетенций по вопросам городской среды Ирина Ахандаева.



Завершить разработку концепции архитекторам необходимо до 16 июня. Затем пройти межведомственную комиссию на региональном уровне и до 20 июня отправить заявку на участие в конкурсе в Минстрой России. Результаты конкурса будут объявлены до 1 сентября этого года. А победители получат гранты на благоустройство территорий в размере от 50 до 150 млн руб.



