Победитель отправится на финал всероссийского конкурса
В МВД Бурятии прошёл конкурс среди сотрудников штабных подразделений «Лучший по профессии–2023». Участники показывали свой уровень теоретических знаний в области законодательства, а также выполнили норматив по физической и огневой подготовкам.
Победителем стал главный инспектор инспекции штаба МВД по Бурятии подполковник внутренней службы Александр Балбаров.
Второе место занял начальник штаба ОМВД России по Мухоршибирскому району подполковник внутренней службы Алексей Трофимов. Третье место присуждено начальнику штаба ОМВД России по Прибайкальскому району подполковнику внутренней службы Юлии Колмаковой.
Начальник штаба МВД по Бурятии полковник внутренней службы Роман Петушинов поблагодарил личный состав за «ответственное отношение к своему делу и высокие показатели в отборочном этапе конкурса профессионального мастерства».
Победитель первого этапа примет участие в финале конкурса, который будет проходить в Москве с 4 по 8 сентября.
В МВД Бурятии выбрали лучших сотрудников штабных подразделений
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