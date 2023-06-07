В Забайкалье назвали «Семьи года»

Выбраны победители регионального этапа всероссийского конкурса



В Забайкальском крае выбрали победителей регионального этапа всероссийского конкурса «Семья года-2023». В этом году участие приняли 17 семей из 14 районов региона.



Лучших определяли по пяти номинациям. По решению оргкомитета, победителями регионального этапа конкурса были признаны следующие семьи:

- в номинации «Многодетная семья» - семья Мальчикитовых (Каларский район);

- в номинации «Молодая семья» - семья Исмаиловых (Агинский район);

- в номинации «Сельская семья» - семья Бродягиных (Приаргунский район);

- в номинации «Семья – хранитель традиций» - семья Цыбеновых-Намсараевых (Дульдургинский район).



Эти семьи представят Забайкалье на всероссийском этапе конкурса. Подведение итогов и награждение семей-победителей состоится в Москве в октябре этого года.



Отметим, в прошлом году супруги Доржи и Саяна Дориевы из Дульдургинского района стали победителями VII всероссийского конкурса «Семья года» в номинации «Семья – хранитель традиций». Об этом рассказали в пресс-службе министерства труда и социальной защиты населения Забайкалья.



