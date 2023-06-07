В Забайкалье назвали «Семьи года»

Выбраны победители регионального этапа всероссийского конкурса
В Забайкальском крае выбрали победителей регионального этапа всероссийского конкурса «Семья года-2023». В этом году участие приняли 17 семей из 14 районов региона.
Лучших определяли по пяти номинациям. По решению оргкомитета, победителями регионального этапа конкурса были признаны следующие семьи:
- в номинации «Многодетная семья» - семья Мальчикитовых (Каларский район);
- в номинации «Молодая семья» - семья Исмаиловых (Агинский район);
- в номинации «Сельская семья» - семья Бродягиных (Приаргунский район);
- в номинации «Семья – хранитель традиций» - семья Цыбеновых-Намсараевых (Дульдургинский район).
Эти семьи представят Забайкалье на всероссийском этапе конкурса. Подведение итогов и награждение семей-победителей состоится в Москве в октябре этого года.
Отметим, в прошлом году супруги Доржи и Саяна Дориевы из Дульдургинского района стали победителями VII всероссийского конкурса «Семья года» в номинации «Семья – хранитель традиций». Об этом рассказали в пресс-службе министерства труда и социальной защиты населения Забайкалья.
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