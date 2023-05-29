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В Бурятии завершились «Президентские спортивные игры»

В Бурятии завершились «Президентские спортивные игры»
Общество,  Фото:пресс-служба РЦ ПВТС РБ
Победителями стали школьники из Улан-Удэ

С 23 по 26 мая в Улан-Удэ состоялся региональный этап всероссийских соревнований школьников «Президентские спортивные игры». Ежегодно школьники Бурятии проходят три отборочных этапа соревнований от школьного до республиканского. На региональный этап съезжаются победители муниципальных этапов, которые проводятся в апреле-мае по всей республике.

В соревнованиях соперничают школьники – ребята, обучающиеся в общеобразовательных организациях. Спортсмены показывают результаты и уровень подготовленности работы учителя физической культуры.

В 2023 году по предварительной жеребьёвке участвуют школьники 2008-2009 гг.р. Они представляют команды своих школ. На протяжении четырёх соревновательных дней на спортивных площадках Улан-Удэ проводилась обязательная программа соревнований.

По итогам состязаний места распределились следующим образом:
1 место - СОШ №49 г. Улан-Удэ;
2 место - СОШ №4 г. Гусиноозерск;
3 место - Талецкая СОШ, Заиграевский район.

- Ежегодно победители соревнований выезжают на заключительный всероссийской этап , который проходит в ВДЦ «Смена», - сообщает пресс-служба ресурсного центра патриотического воспитания, туризма и спорта РБ.
Бурятия спорт школа

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