До +22 потеплеет в Бурятии

В некоторых районах республики пообещали дожди и грозы





В воскресенье, 28 мая, в Бурятию вернётся тепло. По республике ожидается от +17 до +22 и местами – от +10 до +15 градусов. Утром и днём возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер переменный 4-9 м/с с порывами до 14 м/с.В Улан-Удэ без осадков и от +18 до +20 градусов. Ветер переменный, 7-12 м/с.