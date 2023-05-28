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До +22 потеплеет в Бурятии

До +22 потеплеет в Бурятии
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В некоторых районах республики пообещали дожди и грозы

В воскресенье, 28 мая, в Бурятию вернётся тепло. По республике ожидается от +17 до +22 и местами – от +10 до +15 градусов. Утром и днём возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер переменный 4-9 м/с с порывами до 14 м/с.

В Улан-Удэ без осадков и от +18 до +20 градусов. Ветер переменный, 7-12 м/с. 
погода прогноз погоды дожди

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