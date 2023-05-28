В некоторых районах республики пообещали дожди и грозы
В Улан-Удэ без осадков и от +18 до +20 градусов. Ветер переменный, 7-12 м/с.
|
28 мая
27 мая
26 мая
Популярное
|
До +22 потеплеет в Бурятии
Общество, Фото:
В некоторых районах республики пообещали дожди и грозы
В Улан-Удэ без осадков и от +18 до +20 градусов. Ветер переменный, 7-12 м/с.
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Погранслужбе России исполняется 105 лет. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с мероприятия
Алексей Цыденов не опубликовал декларацию впервые за несколько лет
Депутат горсовета вместе с горожанами облагородил 142 микрорайон
Перебои с электроснабжением свалили на «умные» счётчики
Он не будет работать почти месяц
За сутки его выявили у 18 жителей республики
А ещё у него изъяли бензопилу и арестовали автомобиль
Появились данные за первый квартал 2023 года
Её дизайн выбрали народным голосованием
Их призвали беречь новые ограждения
Мужчина вызвал ей скорую и потом довёз до дома
В республике нет ни одного огненного очага
В республике скоро потеплеет до +27 градусов
Съёмки «Коралловых бус» начнутся уже через несколько дней
Её пообещали отремонтировать до конца недели
|