Из Бурятии выдворят иностранного рабочего

Он нарушил срок пребывания в России
Советский районный суд Улан-Удэ рассмотрел административное дело по факту нарушения иностранным гражданином режима пребывания в России. Мужчина не покинул страну по истечении определённого срока пребывания.
Иностранец приехал в Россию в августе 2019 года для работы по найму в безвизовом порядке. В течение 90 суток встал на первичный иммиграционный учёт. В ноябре 2021 года оформил патент на профессию «Подсобный рабочий», заплатив авансовый платёж до 2 февраля 2022 года.
После он патент не продлевал, заявление о выдаче разрешения на временное проживание или вид на жительство не подавал, в учебных заведениях в России не обучается. Срок пребывания на территории РФ у мужчины завершился 2 февраля 2022 года.
Сам иностранец пояснил, что прошлой зимой не смог устроиться на работу, поэтому не продлил патент. А из-за отсутствия дохода приобрести билет для самостоятельного выезда за пределы России не смог.
Вину свою он признал, а также не возражал против принудительного административного выдворения за пределы России.
Суд назначил мужчине штраф в две тысячи рублей, а также постановил выдворить его из страны.
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Общество, Фото:
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