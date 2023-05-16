В Бурятии мать, лишившаяся пятерых детей, вернула их через суд

Женщина решила устроиться на работу и встала на путь исправления



Жительница Баргузинского района Бурятии, которую ограничили в родительских правах на пятерых её несовершеннолетних детей, решила их вернуть. Женщина подала в суд соответствующий иск.



В заявлении сельчанка указала, что изменила образ жизни, больше не злоупотребляет алкоголем и устраивается на работу. А ещё – что у неё имеется личное подсобное хозяйство и дом с земельным участком, где для ребятишек есть все условия. Кроме того, в иске говорилось, что с детьми женщина общается и забирает их на выходные домой.



Представитель органов опеки дал заключение о возможности отменить ограничение в родительских правах, поскольку истец перестала выпивать и переосмыслила своё поведение. На заседании дети тоже изъявили желание жить с родной мамой.



В итоге суд полностью удовлетворил иск. Однако это решение пока не вступило в законную силу.

