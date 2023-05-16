Женщина решила устроиться на работу и встала на путь исправления
Жительница Баргузинского района Бурятии, которую ограничили в родительских правах на пятерых её несовершеннолетних детей, решила их вернуть. Женщина подала в суд соответствующий иск.
В заявлении сельчанка указала, что изменила образ жизни, больше не злоупотребляет алкоголем и устраивается на работу. А ещё – что у неё имеется личное подсобное хозяйство и дом с земельным участком, где для ребятишек есть все условия. Кроме того, в иске говорилось, что с детьми женщина общается и забирает их на выходные домой.
Представитель органов опеки дал заключение о возможности отменить ограничение в родительских правах, поскольку истец перестала выпивать и переосмыслила своё поведение. На заседании дети тоже изъявили желание жить с родной мамой.
В итоге суд полностью удовлетворил иск. Однако это решение пока не вступило в законную силу.
В Бурятии мать, лишившаяся пятерых детей, вернула их через суд
Общество, Фото:
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