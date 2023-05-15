Обряд подношения будет посвящён великим Хаатам
27 мая в Иркутской области, в Хужирской долине состоится тайлган, посвящённый тринадцати великим Хаатам во главе с владыкою Ольхона, благородным ханом Хото-баабаем. Этот обряд занимает первичное положение в иерархии шаманских жертвоприношений и открывает новый сезон тайлганов в Прибайкалье.
- Хан Хото баабай – отец владыка внутренней сущности, знающий мысли и деяния живых существ, старший из 13 Хаатов – сыновей Тэнгри, спустившихся с неба для изгнания злых мангадхаев и шулмусов с берегов священного Байкала, - сообщает центр культуры коренных народов Прибайкалья.
Для участия необходимо подать заявку на электронную почту совета шаманских общин: [email protected]
Атрибуты для подношения: тарасун, молоко, саламат, заваренный чай. Женщины («арюун») также могут присутствовать вблизи от участников. Обряд исполняют мужчины.
Участники собираются в 10:00 в селе Баяндай на повороте к острову Ольхон. Начало тайлгана в 12:00 часов.
Это первый тайлаган в цикле шаманских жертвоприношений в этом году. В конце месяца на сайте центра будет размещён график всех областных тайлганов и районных обрядов, организуемых коренными шаманами Иркутской области.
Возрастное ограничение: 18+.
На Ольхоне начнётся сезон тайлганов
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