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На Ольхоне начнётся сезон тайлганов

На Ольхоне начнётся сезон тайлганов
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Обряд подношения будет посвящён великим Хаатам

27 мая в Иркутской области, в Хужирской долине состоится тайлган, посвящённый тринадцати великим Хаатам во главе с владыкою Ольхона, благородным ханом Хото-баабаем. Этот обряд занимает первичное положение в иерархии шаманских жертвоприношений и открывает новый сезон тайлганов в Прибайкалье.

- Хан Хото баабай – отец владыка внутренней сущности, знающий мысли и деяния живых существ, старший из 13 Хаатов – сыновей Тэнгри, спустившихся с неба для изгнания злых мангадхаев и шулмусов с берегов священного Байкала, - сообщает центр культуры коренных народов Прибайкалья.

Для участия необходимо подать заявку на электронную почту совета шаманских общин: [email protected]

Атрибуты для подношения: тарасун, молоко, саламат, заваренный чай. Женщины («арюун») также могут присутствовать вблизи от участников. Обряд исполняют мужчины.

Участники собираются в 10:00 в селе Баяндай на повороте к острову Ольхон. Начало тайлгана в 12:00 часов.

Это первый тайлаган в цикле шаманских жертвоприношений в этом году. В конце месяца на сайте центра будет размещён график всех областных тайлганов и районных обрядов, организуемых коренными шаманами Иркутской области.

Возрастное ограничение: 18+.
Иркутская область Ольхон шаманизм тайлган

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