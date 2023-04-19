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В Чите к 9 мая установят четырёхметровый арт-объект

В Чите к 9 мая установят четырёхметровый арт-объект
Общество,  Фото:pixabay.com
На нём будут рисунки юных забайкальцев о Великой Отечественной войне

Арт-объект высотой 4 метра планируется установить на площади Революции в Чите ко Дню Победы, рассказал на оргкомитете «Победа» на минувшей неделе исполняющий обязанности руководителя администрации Читы Андрей Гренишин.

Там можно будет увидеть рисунки детей из образовательных учреждений Читы, на которых - бойцы Великой Отечественной войны и специальной военной операции.

- На трёх сторонах куба будут размещены три основные призыва-лозунга. Под призывом «Помним!» будут рисунки, посвящённые Дню Победы, «Верим!» - рисунки, посвящённые поддержке СВО, «Победим!» - работы, посвящённые России и Забайкальскому краю, - уточнил Андрей Гренишин.

На четвёртой стороне будет логотип Дня Победы, сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкальского края.
Чита арт-объект День Победы

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