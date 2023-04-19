В Чите к 9 мая установят четырёхметровый арт-объект

На нём будут рисунки юных забайкальцев о Великой Отечественной войне



Арт-объект высотой 4 метра планируется установить на площади Революции в Чите ко Дню Победы, рассказал на оргкомитете «Победа» на минувшей неделе исполняющий обязанности руководителя администрации Читы Андрей Гренишин.



Там можно будет увидеть рисунки детей из образовательных учреждений Читы, на которых - бойцы Великой Отечественной войны и специальной военной операции.



- На трёх сторонах куба будут размещены три основные призыва-лозунга. Под призывом «Помним!» будут рисунки, посвящённые Дню Победы, «Верим!» - рисунки, посвящённые поддержке СВО, «Победим!» - работы, посвящённые России и Забайкальскому краю, - уточнил Андрей Гренишин.



На четвёртой стороне будет логотип Дня Победы, сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкальского края.

