На нём будут рисунки юных забайкальцев о Великой Отечественной войне
Арт-объект высотой 4 метра планируется установить на площади Революции в Чите ко Дню Победы, рассказал на оргкомитете «Победа» на минувшей неделе исполняющий обязанности руководителя администрации Читы Андрей Гренишин.
Там можно будет увидеть рисунки детей из образовательных учреждений Читы, на которых - бойцы Великой Отечественной войны и специальной военной операции.
- На трёх сторонах куба будут размещены три основные призыва-лозунга. Под призывом «Помним!» будут рисунки, посвящённые Дню Победы, «Верим!» - рисунки, посвящённые поддержке СВО, «Победим!» - работы, посвящённые России и Забайкальскому краю, - уточнил Андрей Гренишин.
На четвёртой стороне будет логотип Дня Победы, сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкальского края.
В Чите к 9 мая установят четырёхметровый арт-объект
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Девушка прошла курсы профмастерства
На нём будут рисунки юных забайкальцев о Великой Отечественной войне
Школьники республики нарисуют рисунки о Великой Отечественной войне
На это брошены все силы коммунальщиков
В республике ожидается снег и ветер
В республике стартовал вокальный конкурс
Жители города смогут услышать оригинальные военные сводки Великой Отечественной
Также здесь состоятся чемпионат и первенство Сибири
Молебен состоится на родине двух Пандито Хамбо-лам
Победители получат чемпионские пояса
Будет отремонтирован фонтан, обустроены тротуарные дорожки и лестницы
Школьник посоревновались между собой в знании правил дорожного движения
Работы планируют завершить к декабрю этого года
В Бохане провели окружную спартакиаду по пяти видам спорта
Победителем стала команда Бурятского госуниверситета