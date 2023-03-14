В камерном концерте примут участие «золотые голоса» республики
20 марта в Улан-Удэ состоится камерный концерт «Шамхандаа». В художественном музее имени Ц.С. Сампилова пройдёт вечер песен композитора заслуженного деятеля искусств Бурятии и России, лауреата государственной премии Бурятии Сергея Манжигеева.
В концерте примут участие: народная артистка Бурятской АССР, заслуженная артистка РСФСР, народная артистка СССР Галина Шойдогбаева; заслуженный артист Бурятии, заслуженный артист Российской Федерации Дамба Занданов; народная артистка Республики Бурятия, заслуженная артистка Республики Бурятия Ольга Жигмитова; народная артистка Республики Бурятия Эржена Базарсадаева. А также Александр Хандажапов, Дмитрий Барташкин, Елена Мохосова, Арюна Базарсадаева и Оюна Дарижапова.
- Автор проекта и концертмейстер - заслуженный артист Республики Бурятия Саян Манжигеев, - сообщает пресс-служба национального музея РБ.
Возрастное ограничение: 6 +.
В музее Бурятии проведут вечер песен Сергея Манжигеева
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