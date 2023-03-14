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Школьники посоревнуются в скорочтении на бурятском языке

Школьники посоревнуются в скорочтении на бурятском языке
Общество,  Фото:pixabay.com
Конкурс пройдёт в библиотеках республики

Школьников Бурятии приглашают принять участие в республиканском конкурсе по скорочтению на бурятском языке. Мероприятие посвящено столетию со дня образования Республики Бурятия и проходит в рамках Всероссийской недели детской книги.

Конкурс является интеллектуальным соревнованием по технике чтения (скорочтения) вслух среди читателей библиотеки – учащихся 3 и 4 классов начальной школы. Его одновременно проведут во всех детских библиотеках Бурятии, подавших заявки на участие, – 21 марта.

Победителями конкурса в соответствии с возрастной категорией становятся участники, прочитавшие наибольшее количество слов за 1 минуту из литературного произведения на бурятском языке. Призёры награждаются дипломами 1, 2, и 3 степени. Участники, занявшие 1 место, награждаются ценными подарками.

Общее подведение итогов республиканского конкурса пройдёт 28 марта, сообщает пресс-служба республиканской детско-юношеской библиотеки.

Возрастное ограничение: 6+.
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