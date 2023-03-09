Лучших танцоров Бурятии выберут в конкурсе «Цветок Байкала»

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 21 марта



Центр народного творчества Бурятии приглашает к участию коллективы республики и других регионов для участия в межрегиональном конкурсе «Цветок Байкала». В конкурсе участники представляют по два хореографических номера с национальными танцами разных народов мира.



- Танцоры принимают участие в категориях «малая форма» и «коллектив» в пяти возрастных группах, начиная от 7 лет до 26 лет и старше. Заявки на участие принимаются до 21 марта. Отборочный тур пройдёт 26 марта в колледже искусств имени Чайковского, - рассказали организаторы.



В этом году конкурс состоится седьмой раз. Выступления лучших коллективов, участников конкурса, можно увидеть на гала-концерте в Бурятском театре драмы имени Хоца Намсараева 27 марта.



Конкурс носит имя известного хореографа Виктории Владимировны Абгалдаевой, кавалера Ордена почёта, заслуженного работника культуры Российской Федерации и Республики Бурятия, награждённой медалями «За строительство БАМа», ВДНХ. С её именем связаны многие успехи бурятской хореографии в республике и далеко за её пределами. Именно Виктория Абгалдаева была инициатором создания конкурса народного танца.



Возрастное ограничение 6+.





