Заявки на участие в конкурсе принимаются до 21 марта
Центр народного творчества Бурятии приглашает к участию коллективы республики и других регионов для участия в межрегиональном конкурсе «Цветок Байкала». В конкурсе участники представляют по два хореографических номера с национальными танцами разных народов мира.
- Танцоры принимают участие в категориях «малая форма» и «коллектив» в пяти возрастных группах, начиная от 7 лет до 26 лет и старше. Заявки на участие принимаются до 21 марта. Отборочный тур пройдёт 26 марта в колледже искусств имени Чайковского, - рассказали организаторы.
В этом году конкурс состоится седьмой раз. Выступления лучших коллективов, участников конкурса, можно увидеть на гала-концерте в Бурятском театре драмы имени Хоца Намсараева 27 марта.
Конкурс носит имя известного хореографа Виктории Владимировны Абгалдаевой, кавалера Ордена почёта, заслуженного работника культуры Российской Федерации и Республики Бурятия, награждённой медалями «За строительство БАМа», ВДНХ. С её именем связаны многие успехи бурятской хореографии в республике и далеко за её пределами. Именно Виктория Абгалдаева была инициатором создания конкурса народного танца.
Возрастное ограничение 6+.
Лучших танцоров Бурятии выберут в конкурсе «Цветок Байкала»
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