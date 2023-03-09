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Лучших танцоров Бурятии выберут в конкурсе «Цветок Байкала»

Лучших танцоров Бурятии выберут в конкурсе «Цветок Байкала»
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 21 марта

Центр народного творчества Бурятии приглашает к участию коллективы республики и других регионов для участия в межрегиональном конкурсе «Цветок Байкала». В конкурсе участники представляют по два хореографических номера с национальными танцами разных народов мира.

- Танцоры принимают участие в категориях «малая форма» и «коллектив» в пяти возрастных группах, начиная от 7 лет до 26 лет и старше. Заявки на участие принимаются до 21 марта. Отборочный тур пройдёт 26 марта в колледже искусств имени Чайковского, - рассказали организаторы.

В этом году конкурс состоится седьмой раз. Выступления лучших коллективов, участников конкурса, можно увидеть на гала-концерте в Бурятском театре драмы имени Хоца Намсараева 27 марта.

Конкурс носит имя известного хореографа Виктории Владимировны Абгалдаевой, кавалера Ордена почёта, заслуженного работника культуры Российской Федерации и Республики Бурятия, награждённой медалями «За строительство БАМа», ВДНХ. С её именем связаны многие успехи бурятской хореографии в республике и далеко за её пределами. Именно Виктория Абгалдаева была инициатором создания конкурса народного танца.

Возрастное ограничение 6+.


танцы конкурс

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