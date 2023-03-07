В Улан-Удэ прошёл фестиваль технических изобретений

Общество, Фото: пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ

Его участниками стали учащиеся 4-11 классов



3 марта школа №44 принимала юных изобретателей Улан-Удэ в рамках V городского фестиваля технических изобретений.



Участники выступали в двух возрастных категориях: первая группа – учащиеся 4-8 классов, вторая группа – учащиеся 9-11 классов. Школьники презентовали свои технические проекты. Также в рамках фестиваля прошёл мастер- класс.



В первой группе (4-8 классы) победителями стали:

Диплом I степени – ученик 5 класса СОШ № 44;

Диплом II степени – ученик 4 класса СОШ № 43;

Диплом III степени – ученица 5 класса лицея № 27.



Во второй группе (9-11 классы) победителями стали:

Диплом I степени – ученица 10 класса СОШ № 44;

Диплом II степени – ученик 9 класса СОШ № 1;

Диплом III степени – ученик 11 класса лицея № 27.



Все участники получили дипломы победителей в номинациях «Технический дебют», «Юный изобретатель», «Практическая направленность», «Техническое моделирование и других. Об этом сообщает пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ.

