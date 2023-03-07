Его участниками стали учащиеся 4-11 классов
3 марта школа №44 принимала юных изобретателей Улан-Удэ в рамках V городского фестиваля технических изобретений.
Участники выступали в двух возрастных категориях: первая группа – учащиеся 4-8 классов, вторая группа – учащиеся 9-11 классов. Школьники презентовали свои технические проекты. Также в рамках фестиваля прошёл мастер- класс.
В первой группе (4-8 классы) победителями стали:
Диплом I степени – ученик 5 класса СОШ № 44;
Диплом II степени – ученик 4 класса СОШ № 43;
Диплом III степени – ученица 5 класса лицея № 27.
Во второй группе (9-11 классы) победителями стали:
Диплом I степени – ученица 10 класса СОШ № 44;
Диплом II степени – ученик 9 класса СОШ № 1;
Диплом III степени – ученик 11 класса лицея № 27.
Все участники получили дипломы победителей в номинациях «Технический дебют», «Юный изобретатель», «Практическая направленность», «Техническое моделирование и других. Об этом сообщает пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ.
В Улан-Удэ прошёл фестиваль технических изобретений
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