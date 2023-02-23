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В Бурятии посостязаются в разбивании костей

В Бурятии посостязаются в разбивании костей
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Республика примет фольклорный фестиваль «Түүдэгэй наадан»

25 февраля на центральной площади города Закаменск состоятся национальные спортивные игры «Һэер шаалган». Они пройдут в рамках республиканского фольклорного фестиваля «Түүдэгэй наадан – 2023», посвящённого празднованию столетия образования Республики Бурятия.

Заседание судейской коллегии и жеребьёвка начнутся в 9:00 ч. Начало соревнований запланировано на 10:00.

- В программе: бурятская традиционная игра по разбиванию хребтовой кости «Һэер шаалган». Состязания проводятся согласно действующим правилам соревнований по видам спорта и традиционных игр, - сообщает группа «Молодёжь Закамны».

К турниру для участия в личном первенстве допускаются возрастные категории: от 7 до 9 лет, от 10 до 13 лет, от 14 до 18 лет.

В командном первенстве каждая команда должна иметь:
1. Набор для участника из костей крупного рогатого скота «Һэер» - 3 штуки. Турнир будет проходить на время.
2. Заполненную заявку с подписями, подтверждающими ответственность самих участников, за личные вещи и собственную безопасность.
3. Единая форма – национальный костюм (малгай, дэгэл, гутал).
4. Одно из условий состязаний — руки должны быть голыми, то есть без перчаток и других средств защиты. Саму кость запрещается обёртывать бумагой или тряпкой.

Возрастное ограничение: 6+.
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