В Бурятии посостязаются в разбивании костей

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Республика примет фольклорный фестиваль «Түүдэгэй наадан»



25 февраля на центральной площади города Закаменск состоятся национальные спортивные игры «Һэер шаалган». Они пройдут в рамках республиканского фольклорного фестиваля «Түүдэгэй наадан – 2023», посвящённого празднованию столетия образования Республики Бурятия.



Заседание судейской коллегии и жеребьёвка начнутся в 9:00 ч. Начало соревнований запланировано на 10:00.



- В программе: бурятская традиционная игра по разбиванию хребтовой кости «Һэер шаалган». Состязания проводятся согласно действующим правилам соревнований по видам спорта и традиционных игр, - сообщает группа «Молодёжь Закамны».



К турниру для участия в личном первенстве допускаются возрастные категории: от 7 до 9 лет, от 10 до 13 лет, от 14 до 18 лет.



В командном первенстве каждая команда должна иметь:

1. Набор для участника из костей крупного рогатого скота «Һэер» - 3 штуки. Турнир будет проходить на время.

2. Заполненную заявку с подписями, подтверждающими ответственность самих участников, за личные вещи и собственную безопасность.

3. Единая форма – национальный костюм (малгай, дэгэл, гутал).

4. Одно из условий состязаний — руки должны быть голыми, то есть без перчаток и других средств защиты. Саму кость запрещается обёртывать бумагой или тряпкой.



Возрастное ограничение: 6+.

