Самые маленькие улан-удэнцы присоединились к «Глобальному ёхору»





Накануне праздника Белого месяца, улан-удэнский детский сад «Страна чудес» провёл оригинальное мероприятие и присоединился к флешмобу «Глобальный ёхор». Праздничным видео поделились сотрудники детского сада.- Воспитанники детского сада, свыше 160 детей в возрасте от 3 до 7 лет в нарядных шапочках станцевали ёхор. Малышам помогали педагоги, персонал детского сада, родители! Все получили огромный заряд положительных эмоций, - сообщает министерство образования Бурятии со ссылкой на детский сад «Страна чудес».Традиционно в преддверии Сагаалгана акция «Глобальный ёхор» ежегодно проводится в разных странах и частях России. Во время акции участники флешмоба танцуют главный праздничный танец в национальных костюмах.